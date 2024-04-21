Миколенко в ТОП-5 лучших игроков чемпионата Англии
Ливерпульский "Эвертон" в текущем сезоне борется за выживание. Немаловажно, что команду дважды лишали очков за нарушение финансового фейр-плей.
При этом светлым пятном команды стал украинский левый защитник Виталий Миколенко, получивший признание от статистического портала WhoScored.
Миколенко в топ-5
По информации источника, Миколенко входит в пятерку лучших левых защитников АПЛ. Его средний бал составляет — 6,86. Больше показатель лишь у Энди Робертсона ("Ливерпуль"), Энтони Робинсона ("Фулхэм"), Дэна Берна ("Ньюкасл") и Йошко Гвардиола ("Манчестер Сити").
На седьмом месте оказался украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко — 6.84.
Топ-10 лучших левых защитников от WhoScored:
- Энди Робертсон, "Ливерпуль" — 7.03
- Энтони Робинсона, "Фулхэм" — 6.99
- Дэн Берн, "Ньюкасл" — 6.97
- Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити" — 6.87
- Виталий Миколенко, "Эвертон" — 6.86
- Эмерсон, "Вест Хэм" — 6.85
- Александр Зинченко, "Арсенал" — 6.84
- Алфи Даути, "Лутон" — 6.81
- Первис Эступиньян, "Брайтон" 6.73
- Дестини Удоги, "Тотенгэм" — 6.71
В текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 26 матчей, в которых забил два мяча.
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