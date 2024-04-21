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Миколенко в ТОП-5 лучших игроков чемпионата Англии

21 апреля 2024 16:33
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко в ТОП-5 лучших игроков чемпионата Англии
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ливерпульский "Эвертон" в текущем сезоне борется за выживание. Немаловажно, что команду дважды лишали очков за нарушение финансового фейр-плей.

При этом светлым пятном команды стал украинский левый защитник Виталий Миколенко, получивший признание от статистического портала WhoScored.

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Александр Зинченко спорит с судьей. Фото: Reuters/Toby Melville

Миколенко в топ-5

По информации источника, Миколенко входит в пятерку лучших левых защитников АПЛ. Его средний бал составляет — 6,86. Больше показатель лишь у Энди Робертсона ("Ливерпуль"), Энтони Робинсона ("Фулхэм"), Дэна Берна ("Ньюкасл") и Йошко Гвардиола ("Манчестер Сити").

На седьмом месте оказался украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко — 6.84.

Топ-10 лучших левых защитников от WhoScored:

  1. Энди Робертсон, "Ливерпуль" — 7.03
  2. Энтони Робинсона, "Фулхэм" — 6.99
  3. Дэн Берн, "Ньюкасл" — 6.97
  4. Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити" — 6.87
  5. Виталий Миколенко, "Эвертон" — 6.86
  6. Эмерсон, "Вест Хэм" — 6.85
  7. Александр Зинченко, "Арсенал" — 6.84
  8. Алфи Даути, "Лутон" — 6.81
  9. Первис Эступиньян, "Брайтон"  6.73
  10. Дестини Удоги, "Тотенгэм" — 6.71

В текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 26 матчей, в которых забил два мяча.

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футбол
Александр Зинченко
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