Миколенко у ТОП-5 найкращих гравців чемпіонату Англії
Ліверпульський "Евертон" цього сезону бореться за виживання. Важливо, що команду двічі позбавляли очок за порушення фінансового фейр-плею.
При цьому світлою плямою команди став український лівий захисник Віталій Миколенко, який отримав визнання від статистичного порталу WhoScored.
Миколенко у топ-5
За інформацією джерела, Миколенко входить до п'ятірки найкращих лівих захисників АПЛ. Його середній бал становить — 6,86. Більше показник лише в Енді Робертсона ("Ліверпуль"), Ентоні Робінсона ("Фулхем"), Дена Берна ("Ньюкасл") та Йошка Гвардіола ("Манчестер Сіті").
На сьомому місці опинився український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко - 6.84.
Топ-10 найкращих лівих захисників від WhoScored:
- Енді Робертсон, "Ліверпуль" - 7.03
- Ентоні Робінсона, "Фулхем" - 6.99
- Ден Берн, "Ньюкасл" - 6.97
- Йошко Гвардіол, "Манчестер Сіті" — 6.87
- Віталій Миколенко, "Евертон" - 6.86
- Емерсон, "Вест Гем" — 6.85
- Олександр Зінченко, "Арсенал" — 6.84
- Алфі Дауті, "Лутон" — 6.81
- Первіс Еступіньян, "Брайтон" — 6.73
- Дестіні Удоги, "Тоттенгем" — 6.71
У поточному сезоні Миколенко провів за "Евертон" 26 матчів, у яких забив два м'ячі.
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