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Миколенко у ТОП-5 найкращих гравців чемпіонату Англії

21 квітня 2024 16:33
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко у ТОП-5 найкращих гравців чемпіонату Англії
Захисник "Евертону" Віталій Миколенко. Фото: Marc Darcy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ліверпульський "Евертон" цього сезону бореться за виживання. Важливо, що команду двічі позбавляли очок за порушення фінансового фейр-плею.

При цьому світлою плямою команди став український лівий захисник Віталій Миколенко, який отримав визнання від статистичного порталу WhoScored.

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Олександр Зінченко сперечається із суддею. Фото: Reuters/Toby Melville

Миколенко у топ-5

За інформацією джерела, Миколенко входить до п'ятірки найкращих лівих захисників АПЛ. Його середній бал становить — 6,86. Більше показник лише в Енді Робертсона ("Ліверпуль"), Ентоні Робінсона ("Фулхем"), Дена Берна ("Ньюкасл") та Йошка Гвардіола ("Манчестер Сіті").

На сьомому місці опинився український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко - 6.84.

Топ-10 найкращих лівих захисників від WhoScored:

  1. Енді Робертсон, "Ліверпуль" - 7.03
  2. Ентоні Робінсона, "Фулхем" - 6.99
  3. Ден Берн, "Ньюкасл" - 6.97
  4. Йошко Гвардіол, "Манчестер Сіті" — 6.87
  5. Віталій Миколенко, "Евертон" - 6.86
  6. Емерсон, "Вест Гем" — 6.85
  7. Олександр Зінченко, "Арсенал" — 6.84
  8. Алфі Дауті, "Лутон" — 6.81
  9. Первіс Еступіньян, "Брайтон" — 6.73
  10. Дестіні Удоги, "Тоттенгем" — 6.71

У поточному сезоні Миколенко провів за "Евертон" 26 матчів, у яких забив два м'ячі.

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футбол
Олександр Зінченко
Віталій Миколенко
АПЛ

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