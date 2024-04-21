Миколенко у ТОП-5 найкращих гравців чемпіонату Англії

Захисник "Евертону" Віталій Миколенко. Фото: Marc Darcy

Ліверпульський "Евертон" цього сезону бореться за виживання. Важливо, що команду двічі позбавляли очок за порушення фінансового фейр-плею.

При цьому світлою плямою команди став український лівий захисник Віталій Миколенко, який отримав визнання від статистичного порталу WhoScored.

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Миколенко у топ-5

За інформацією джерела, Миколенко входить до п'ятірки найкращих лівих захисників АПЛ. Його середній бал становить — 6,86. Більше показник лише в Енді Робертсона ("Ліверпуль"), Ентоні Робінсона ("Фулхем"), Дена Берна ("Ньюкасл") та Йошка Гвардіола ("Манчестер Сіті").

На сьомому місці опинився український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко - 6.84.

Топ-10 найкращих лівих захисників від WhoScored:

Енді Робертсон, "Ліверпуль" - 7.03 Ентоні Робінсона, "Фулхем" - 6.99 Ден Берн, "Ньюкасл" - 6.97 Йошко Гвардіол, "Манчестер Сіті" — 6.87 Віталій Миколенко, "Евертон" - 6.86 Емерсон, "Вест Гем" — 6.85 Олександр Зінченко, "Арсенал" — 6.84 Алфі Дауті, "Лутон" — 6.81 Первіс Еступіньян, "Брайтон" — 6.73 Дестіні Удоги, "Тоттенгем" — 6.71

У поточному сезоні Миколенко провів за "Евертон" 26 матчів, у яких забив два м'ячі.

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