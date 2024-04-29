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Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира — детали

29 апреля 2024 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира — детали
Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал еще один известный клуб. Каталонцы могут получить за своего лидера большие деньги. 

В "Жироне" уже смирились с тем, что не смогут удержать украинского голеадора в команде на следующий сезон, сообщает Marca

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Артем Довбик феноменально проводит свой первый сезон в испанской Ла Лиге. Он сыграл за "Жирону" уже 31 матч, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Украинец претендует на звание самого результативного футболиста чемпионата Испании. 

Довбик уйдет из "Жироны" 

Такие успехи форварда привели к тому, что на него обратили внимание топ-клубы Европы. И если интерес со стороны "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" пока не подтвердился, то представители "Ювентуса" уже сделали "Жироне" запрос по поводу трансфера украинского игрока. 

Туринский клуб продаст летом Душана Влаховича. Таким образом у "Ювентуса" освободится позиция в атаке. Ее и может занять Артем Довбик, за которого "старая синьора" готова заплатить "Жироне" более 35 млн евро. 

Артем Довбик уйдет из Жироны
Артем Довбик празднует гол в ворота "Лас-Пальмаса". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Пока не известно, воплотятся ли планы "Ювентуса". Многое будет зависеть от того, какой тренер возглавит летом туринскую команду. Однако в трансфере Довбика заинтересовано руководство клуба, так что шансы Артема на переезд в Италию являются достаточно высокими. 

Напомним, за Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение. 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Жирона

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