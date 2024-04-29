Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира — детали
Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал еще один известный клуб. Каталонцы могут получить за своего лидера большие деньги.
В "Жироне" уже смирились с тем, что не смогут удержать украинского голеадора в команде на следующий сезон, сообщает Marca.
Артем Довбик феноменально проводит свой первый сезон в испанской Ла Лиге. Он сыграл за "Жирону" уже 31 матч, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Украинец претендует на звание самого результативного футболиста чемпионата Испании.
Довбик уйдет из "Жироны"
Такие успехи форварда привели к тому, что на него обратили внимание топ-клубы Европы. И если интерес со стороны "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" пока не подтвердился, то представители "Ювентуса" уже сделали "Жироне" запрос по поводу трансфера украинского игрока.
Туринский клуб продаст летом Душана Влаховича. Таким образом у "Ювентуса" освободится позиция в атаке. Ее и может занять Артем Довбик, за которого "старая синьора" готова заплатить "Жироне" более 35 млн евро.
Пока не известно, воплотятся ли планы "Ювентуса". Многое будет зависеть от того, какой тренер возглавит летом туринскую команду. Однако в трансфере Довбика заинтересовано руководство клуба, так что шансы Артема на переезд в Италию являются достаточно высокими.
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