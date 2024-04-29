Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира — детали

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал еще один известный клуб. Каталонцы могут получить за своего лидера большие деньги.

В "Жироне" уже смирились с тем, что не смогут удержать украинского голеадора в команде на следующий сезон, сообщает Marca.

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Артем Довбик феноменально проводит свой первый сезон в испанской Ла Лиге. Он сыграл за "Жирону" уже 31 матч, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Украинец претендует на звание самого результативного футболиста чемпионата Испании.

Довбик уйдет из "Жироны"

Такие успехи форварда привели к тому, что на него обратили внимание топ-клубы Европы. И если интерес со стороны "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" пока не подтвердился, то представители "Ювентуса" уже сделали "Жироне" запрос по поводу трансфера украинского игрока.

Туринский клуб продаст летом Душана Влаховича. Таким образом у "Ювентуса" освободится позиция в атаке. Ее и может занять Артем Довбик, за которого "старая синьора" готова заплатить "Жироне" более 35 млн евро.

Артем Довбик празднует гол в ворота "Лас-Пальмаса". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Пока не известно, воплотятся ли планы "Ювентуса". Многое будет зависеть от того, какой тренер возглавит летом туринскую команду. Однако в трансфере Довбика заинтересовано руководство клуба, так что шансы Артема на переезд в Италию являются достаточно высокими.

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