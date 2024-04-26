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За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов

26 апреля 2024 13:47
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Агабекян Карен
редактор
За Луниным начал "охотиться" семикратный победитель Лиги чемпионов
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
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Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" интересен уже трем европейским грандам. Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

Но на текущий момент появился вариант с одним из итальянских грандов, сообщил портал El Nacional.

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Отметим, что все больше появляется информации об интересе к Лунину топовых клубов после слухов, об, якобы, решении Андрея отказаться от нового контракта с мадридцами.

Лунина ждут в Серии А

По информации источника, за Луниным внимательно следит семикратный победитель Лиги чемпионов и 19-кратный чемпион Италии "Милан".

Переход Лунина позволит "Милану" продать своего основного вратаря Майкла Меньяна, который считается одним из лучших в мире.

На текущий неизвестно, будет ли "Милан" пытаться купить украинца, или попытается дождаться 30 июня 2025 года, когда закончится контракт Андрея с мадридским клубом и он перейдет бесплатно.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 "сухих" игр. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 16 миллионов евро.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

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футбол
Милан
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Андрей Лунин
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