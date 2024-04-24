Почеттино будет уволен из Челси — клуб нашел нового тренера
Руководство "Челси" в очередной раз решило поменять главного тренера. Судьба Маурисио Почеттино была решена после поражения от "Арсенала".
Накануне "синие" с крупным счетом уступили "канонирам", напоминает Daily Mail.
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино возглавил лондонскую команду только прошлым летом, однако этот сезон может стать для него последним на "Стэмфорд Бридж". Столичный клуб оказался разочарован сотрудничеством с аргентинским специалистом.
Кто заменит Почеттино
Разгром от "Арсенала" со счетом 0:5 стал финальной каплей, которая переполнила чашу терпения владельцев "Челси". Летом Почеттино будет досрочно уволен с выплатой компенсации. Клуб уже определился, что станет новым главным тренером "синих".
Лондонцы хотят пригласить наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист вывел скромную команду в еврокубки и сделал ее опасным соперником для любого представителя АПЛ. "Челси" готовы заплатить отступные "Брайтону", чтобы Де Дзерби летом перешел в "Челси".
За шесть туров до конца сезона "синие" занимают девятое место в турнирной таблице, но еще сохраняют шансы финишировать в зоне еврокубков.
Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.
"Динамо" Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов.
Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.
Левандовский уйдет из "Барселоны" в конце сезона — замена уже найдена.
Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.
Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!