Почеттино будет уволен из Челси — клуб нашел нового тренера

Маурисио Почеттино руководит игрой "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Руководство "Челси" в очередной раз решило поменять главного тренера. Судьба Маурисио Почеттино была решена после поражения от "Арсенала".

Накануне "синие" с крупным счетом уступили "канонирам", напоминает Daily Mail.

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино возглавил лондонскую команду только прошлым летом, однако этот сезон может стать для него последним на "Стэмфорд Бридж". Столичный клуб оказался разочарован сотрудничеством с аргентинским специалистом.

Маурисио Почеттино после поражение "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Кто заменит Почеттино

Разгром от "Арсенала" со счетом 0:5 стал финальной каплей, которая переполнила чашу терпения владельцев "Челси". Летом Почеттино будет досрочно уволен с выплатой компенсации. Клуб уже определился, что станет новым главным тренером "синих".

Лондонцы хотят пригласить наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист вывел скромную команду в еврокубки и сделал ее опасным соперником для любого представителя АПЛ. "Челси" готовы заплатить отступные "Брайтону", чтобы Де Дзерби летом перешел в "Челси".

Роберто Де Дзерби может возглавить "Челси". Фото: Reuters/Craig Brough

За шесть туров до конца сезона "синие" занимают девятое место в турнирной таблице, но еще сохраняют шансы финишировать в зоне еврокубков.

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