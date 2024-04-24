Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика
Лондонский "Челси" потерпел сокрушительное поражение от "Арсенала" в Премьер-лиге. Наставник "синих" объяснил это фиаско общей усталостью и кадровыми проблемами.
Почеттино не верит в то, что "Челси" выйдет в еврокубки в конце сезона, сообщает BBC.
"Челси" пропустил на выезде пять голов от "Арсенала". Этот показатель стал частью антирекорда "синих", которые за шесть туров до финиша сезона уже пропустили 57 мячей.
Что Почеттино сказал о матче "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил поражение своей команды усталостью футболистов, которые недавно провели сложный матч против "Манчестер Сити". Также аргентинский специалист напомнил о проблеме реализации моментов, которая преследует его команду в каждом поединке.
Наставник "Челси" обратил внимание на кадровые проблемы "синих". Почеттино не стал выделять кого-то одного в составе своей команды. Он отметил, что Мудрик, Галлахер, Джексон и другие футболисты действовали в меру своих сил.
"Нам действительно не хватало Коула Палмера в этом матче. Однако проблема не в его отсутствие. Это нечто более глобальное. И я не уверен, что мы сможем попасть в еврокубки, если продолжим так играть", — заявил Почеттино.
После этого поражения "Челси" остался на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.
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