Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика

Маурисио Почеттино во время матча с "Арсеналом". Фото: Dylan Martinez

Лондонский "Челси" потерпел сокрушительное поражение от "Арсенала" в Премьер-лиге. Наставник "синих" объяснил это фиаско общей усталостью и кадровыми проблемами.

Почеттино не верит в то, что "Челси" выйдет в еврокубки в конце сезона, сообщает BBC.

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Что Почеттино сказал о матче "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил поражение своей команды усталостью футболистов, которые недавно провели сложный матч против "Манчестер Сити". Также аргентинский специалист напомнил о проблеме реализации моментов, которая преследует его команду в каждом поединке.

Футболисты Челси разочарованы поражением от "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Наставник "Челси" обратил внимание на кадровые проблемы "синих". Почеттино не стал выделять кого-то одного в составе своей команды. Он отметил, что Мудрик, Галлахер, Джексон и другие футболисты действовали в меру своих сил.

"Нам действительно не хватало Коула Палмера в этом матче. Однако проблема не в его отсутствие. Это нечто более глобальное. И я не уверен, что мы сможем попасть в еврокубки, если продолжим так играть", — заявил Почеттино.

После этого поражения "Челси" остался на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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