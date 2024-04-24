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Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика

24 апреля 2024 09:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика
Маурисио Почеттино во время матча с "Арсеналом". Фото: Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" потерпел сокрушительное поражение от "Арсенала" в Премьер-лиге. Наставник "синих" объяснил это фиаско общей усталостью и кадровыми проблемами. 

Почеттино не верит в то, что "Челси" выйдет в еврокубки в конце сезона, сообщает BBC.

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"Челси" пропустил на выезде пять голов от "Арсенала". Этот показатель стал частью антирекорда "синих", которые за шесть туров до финиша сезона уже пропустили 57 мячей. 

Что Почеттино сказал о матче "Челси" 

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил поражение своей команды усталостью футболистов, которые недавно провели сложный матч против "Манчестер Сити". Также аргентинский специалист напомнил о проблеме реализации моментов, которая преследует его команду в каждом поединке. 

Футболисты Челси разочарованы поражением от Арсенала
Футболисты Челси разочарованы поражением от "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Наставник "Челси" обратил внимание на кадровые проблемы "синих". Почеттино не стал выделять кого-то одного в составе своей команды. Он отметил, что Мудрик, Галлахер, Джексон и другие футболисты действовали в меру своих сил. 

"Нам действительно не хватало Коула Палмера в этом матче. Однако проблема не в его отсутствие. Это нечто более глобальное. И я не уверен, что мы сможем попасть в еврокубки, если продолжим так играть", — заявил Почеттино. 

После этого поражения "Челси" остался на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. 

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Маурисио Почеттино
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