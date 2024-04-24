Почеттіно назвав причину поразки Челсі від Арсенала і згадав про Мудрика

Мауріс Почеттіно під час матчу з "Арсеналом". Фото: Dylan Martinez

Лондонський "Челсі" зазнав нищівної поразки від "Арсенала" у Прем'єр-лізі. Наставник "синіх" пояснив це фіаско загальною втомою та кадровими проблемами.

Почеттино не вірить у те, що "Челсі" вийде до єврокубків наприкінці сезону, повідомляє ВВС.

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"Челсі" пропустив на виїзді п'ять голів від "Арсеналу". Цей показник став частиною антирекорду "синіх", котрі за шість турів до фінішу сезону вже пропустили 57 м'ячів.

Що Почеттіно сказав про матч "Челсі"

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно пояснив поразку своєї команди втомою футболістів, які нещодавно провели складний матч проти "Манчестер Сіті". Також аргентинський фахівець нагадав про проблему реалізації моментів, яка переслідує його команду у кожному поєдинку.

Футболісти Челсі розчаровані поразкою від "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Наставник "Челсі" звернув увагу на кадрові проблеми "синіх". Почеттино не став виділяти одного в складі своєї команди. Він зазначив, що Мудрик, Галлахер, Джексон та інші футболісти діяли в міру своїх сил.

"Нам справді не вистачало Коула Палмера в цьому матчі. Однак проблема не в його відсутність. Це щось більш глобальне. І я не впевнений, що ми зможемо потрапити до єврокубків, якщо продовжимо так грати", — заявив Почеттіно.

Після цієї поразки "Челсі" залишився на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ.

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