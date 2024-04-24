Артета несподівано похвалив Почеттіно після перемоги Арсеналу над Челсі

Мікель Артета вітає футболістів із перемогою. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Лондонський "Арсенал" розгромив "Челсі" у матчі англійської Прем'єр-ліги. Наставник "канонірів" Мікель Артета розповів, як його футболістам удалося виграти важливий поєдинок.

Артета підтримав свого опонента з "Челсі", повідомляє Sky Sports.

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У центральному матчі туру АПЛ "Арсенал" переконливо виграв у "Челсі". Бен Уайт та Кай Хаверц оформили дублі, ще один гол опинився на рахунку Троссарда. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета заявив, що його команда була рішуче налаштована на перемогу перед поєдинком. За словами тренера, футболісти "Арсенала" продемонстрували на полі свої найкращі індивідуальні та командні якості.

Що Артета сказав про матч

Наставник "канонірів" присвятив уболівальникам перемогу над принциповим суперником. Мікель Артета згадав після матчу головного тренера "Челсі" Маурісіо Почеттіно. Він заявив, що співчуває аргентинському фахівцю, який пережив чимало складнощів на посаді наставника "синіх".

"Важливо дивитися в комплексі. У кожному з останніх п'яти чи шести матчів "Челсі" заслуговував на перемогу. Команда грає добре. Можливо, найближчим часом для неї щось зміниться на краще", — розповів Артета.

Мікель Артета та Маурісіо Почеттіно. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Вже в неділю, 28 квітня, "Арсенал" зіграє на виїзді з "Тоттенгемом". Команда Мікеля Артети лідирує у турнірній таблиці. "Ліверпуль" відстає на три бали, але має матч у запасі. У "Манчестер Сіті" два поєдинки у запасі та чотири очки відставання від "канонірів".

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