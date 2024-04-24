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Арсенал із Зінченком познущався над Челсі з Мудриком — як відіграли українці

24 квітня 2024 07:54
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Агабекян Карен
редактор
Арсенал із Зінченком познущався над Челсі з Мудриком — як відіграли українці
Гравці "Арсеналу" після голу. Фото: "Арсенал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 29-му турі чемпіонату Англії "Арсенал" приймав "Челсі". У "канонірів" на заміні залишився Олександр Зінченко, а Михайла Мудрика Мауріссіо Почеттіно випустив із перших хвилин.

Матч принципових суперників завершився несподіваним результатом, повідомив портал Новини LIVE.

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"Арсенал" — "Челсі"

Підопічні Почеттіно після виснажливого матчу в Кубку Англії з "Манчестер Сіті" були наче видавлений лимон як у фізичному плані, так і в психологічному.

"Арсенал" розумів, який "Челсі" перед ними, і з перших хвилин матчу увімкнули високий пресинг. "Сині" не розуміли, що їм робити, а кількість помилок та браку при передачах була фатальною. До того ж ще Троссар забив на 4-й хвилині матчу. Гравець, який був куплений вдвічі дешевше Мудрика отримав м'яч у чужому штрафному майданчику і з гострого кута пробив ворота Петровича.

Мудрик весь перший тайм грав жахливо, не знаючи, що робити. Ця ж гра продовжилася у другому таймі, за що його успішно замінили на 65-й хвилині. До того моменту рахунок вже був 4:0 після голів Вайта та дубля Хаверца.

На 70-й хвилині матчу Вайт поставив крапку у грі, зробивши рахунок 5:0. Після голу "Арсенал" провів чотири заміни, серед яких був Зінченко, і просто довів гру до перемоги.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Мудрика в 6,0 балів. У "Челсі" вище тільки у Бадьяшіля (6,2), Кукурельї (6,2), Касадеї (6,5) та Сілви (6,1).

Зінченко після виходу на заміну отримав оцінку 6,5. З лави більше тільки у Жоржиньйо, але у стартовому складі всі оцінки починаються від 7,0 балів. Найкращим гравцем матчу став Едегор (9,9).

"Арсенал" — "Челсі" — 5:0

Голи: Троссар, 4, Уайт, 52, 70, Хаверц, 56, 65

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу (Зінченко, 72) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 73), Райс — Сака (Війра, 82), Гаверц (Жезус, 71), Троссар (Мартінеллі, 72)

"Челсі": Петрович — Гілкріст (Сілва, 79), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Чалоба, 67) — Мадуеке (Казадеї, 80), Галлагер, Мудрик (Стерлінг, 66) — Джексон

Попередження: Уайт, Троссар — Кукурелья

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

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Олександр Зінченко
Михайло Мудрик
Челсі
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українські легіонери (футбол)

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