Суркіс поділився думкою про Шахтар і чемпіонську гонку в УПЛ

Ігор Суркіс та тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс оцінив шанси столичної команди у боротьбі за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі. "Біло-сині" зосередилися на матчах національної першості та зберігають шанси завершити сезон на першому місці.

Суркіс відповів на питання щодо проблеми фінансового стимулювання інших команд в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

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Ігор Суркіс прокоментував поширену ситуацію в українському футболі, коли клуби, які ведуть боротьбу за чемпіонство, стимулюють треті команди запекло боротися з конкурентами один одного. Президент "Динамо" не знає, чи використовується зараз цей спосіб боротьби за золоті медалі.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс запевнив у тому, що "Динамо" у чесний спосіб бореться із "Шахтарем" за чемпіонський титул. Він болісно сприймає втрату очок київською командою у будь-якому матчі. Президент клубу розуміє, що лише перемога у кожному наступному поєдинку може принести "Динамо" успіх.

Настрій у таборі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про "Шахтар"

Глава київського клубу вважає "гірників" гідним конкурентом у боротьбі за титул. Це суперництво сприяє розвитку обох клубів. Суркіс нагадав, що стимулювання третіх сторін не заборонено, проте, якщо таке рішення з'явиться, всі клуби з ним погодяться.

"На футбольне поле виходять 22 гравці. Кожен виконує своє завдання. Замість стимулювання краще платити премії своїм футболістам за добрі матчі", — розповів Суркіс.

За підсумками 24 поєдинків "Динамо" відстає від "Шахтаря" на чотири бали та посідає у турнірній таблиці УПЛ друге місце.

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