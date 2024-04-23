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Суркис поделился мнением о Шахтере и чемпионской гонке в УПЛ

23 апреля 2024 14:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис поделился мнением о Шахтере и чемпионской гонке в УПЛ
Игорь Суркис и тренер Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил шансы столичной команды в борьбе за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. "Бело-синие" сосредоточились на матчах национального первенства и сохраняют шансы завершить сезон на первом месте.

Суркис ответил на вопрос про проблему финансового стимулирования других команд в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Игорь Суркис прокомментировал распространенную ситуацию в украинском футболе, когда клубы, которые ведут борьбу за чемпионство, стимулируют третьи команды ожесточенно бороться с конкурентами друг друга. Президент "Динамо" не знает, используется ли сейчас этот способ борьбы за золотые медали. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Суркис заверил в том, что "Динамо" честным способом борется с "Шахтером" за чемпионский титул. Он болезненно воспринимает потерю очков киевской командой в любом матче. Президент клуба понимает, что только победа в каждом следующем поединке может принести "Динамо" успех. 

Георгий Бущан
Настроение в лагере "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал про "Шахтер" 

Глава киевского клуба считает "горняков" достойным конкурентом в борьбе за титул. Это соперничество способствует развитию обоих клубов. Суркис напомнил, что стимулирование третьих сторон не запрещено, однако если такое решение появится, все клубы с ним согласятся. 

"На футбольное поле выходят 22 игрока. Каждый выполняет свою задачу. Вместо стимулирования лучше платить премии своим футболистам за хорошие матчи", — рассказал Суркис. 

По итогам 24 поединков "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре балла и занимает в турнирной таблице УПЛ второе место.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

Индзаги прокомментировал потасовку в матче с "Миланом" и Скудетто "Интера".

спорт
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Игорь Суркис

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