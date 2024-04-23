Суркис поделился мнением о Шахтере и чемпионской гонке в УПЛ

Игорь Суркис и тренер Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил шансы столичной команды в борьбе за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. "Бело-синие" сосредоточились на матчах национального первенства и сохраняют шансы завершить сезон на первом месте.

Суркис ответил на вопрос про проблему финансового стимулирования других команд в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Игорь Суркис прокомментировал распространенную ситуацию в украинском футболе, когда клубы, которые ведут борьбу за чемпионство, стимулируют третьи команды ожесточенно бороться с конкурентами друг друга. Президент "Динамо" не знает, используется ли сейчас этот способ борьбы за золотые медали.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис заверил в том, что "Динамо" честным способом борется с "Шахтером" за чемпионский титул. Он болезненно воспринимает потерю очков киевской командой в любом матче. Президент клуба понимает, что только победа в каждом следующем поединке может принести "Динамо" успех.

Настроение в лагере "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал про "Шахтер"

Глава киевского клуба считает "горняков" достойным конкурентом в борьбе за титул. Это соперничество способствует развитию обоих клубов. Суркис напомнил, что стимулирование третьих сторон не запрещено, однако если такое решение появится, все клубы с ним согласятся.

"На футбольное поле выходят 22 игрока. Каждый выполняет свою задачу. Вместо стимулирования лучше платить премии своим футболистам за хорошие матчи", — рассказал Суркис.

По итогам 24 поединков "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре балла и занимает в турнирной таблице УПЛ второе место.

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