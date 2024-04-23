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Бражко не покинет Динамо в ближайшее время — известна причина

23 апреля 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Бражко не покинет Динамо в ближайшее время — известна причина
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко стал настоящим открытием текущего сезона. К тому же он впервые был вызван в национальную сборную Украины.

Поэтому Бражко привлек к себе внимание многих европейских клубов, сообщил блогер Игорь Цыганык в YouTube.

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По словам Цыганыка, Бражко заинтересовал клубы из-за рубежа, которые сейчас посылают скаутов следить за Владимиром. При этом блогер отказался называть клубы, которые проявляют интерес.

"Я думаю, что в ближайшее время он станет одним из самых ярких футболистов "Динамо". Тем более за ним уже начинаются гоняться из Европы, начинают смотреть. За ним приезжают… Не буду пока называть клубы, потому что снова скажут, что я продаю Бражко", — сказал Цыганык.

Источник считает, что "Динамо" пока не будет продавать футболиста, поскольку его трансферная стоимость не слишком высокая и поэтому клуб получает "несерьезные" предложения.

Бражко в текущем сезоне провел 25 матчей, забив в них шесть голов и отдав три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего игрока в 2,5 млн евро.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

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футбол
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Футбол трансферы
Игорь Цыганык
Владимир Бражко

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