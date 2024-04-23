Бражко не залишить Динамо найближчим часом — відома причина

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко став справжнім відкриттям цього сезону. До того ж він уперше був викликаний до національної збірної України.

Тому Бражко привернув до себе увагу багатьох європейських клубів, повідомив блогер Ігор Циганик в YouTube.

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За словами Циганика, Бражко зацікавив клуби з-за кордону, які зараз надсилають скаутів стежити за Володимиром. При цьому блогер відмовився називати клуби, які виявляють інтерес.

"Я думаю, що найближчим часом він стане одним із найяскравіших футболістів "Динамо". Тим більше за ним уже починаються ганятися з Європи, починають дивитися. За ним приїжджають... Не буду поки називати клуби, бо знову скажуть, що я продаю" Бражко", — сказав Циганик.

Джерело вважає, що "Динамо" поки не продаватиме футболіста, оскільки його трансферна вартість не надто висока і тому клуб отримує "несерйозні" пропозиції.

Бражко цього сезону провів 25 матчів, забивши в них шість голів і віддавши три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного гравця в 2,5 млн євро.

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