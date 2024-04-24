Арсенал с Зинченко поиздевался над Челси с Мудриком — как отыграли украинцы

Игроки "Арсенала" после гола. Фото: "Арсенал"

В 29-м туре чемпионата Англии "Арсенал" принимал "Челси". У "канониров" на замене остался Александр Зинченко, а Михаила Мудрика Мауриссио Почеттино выпустил с первых минут.

Матч принципиальных соперников завершился неожиданным результатом, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" — "Челси"

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"Арсенал" понимал, какой "Челси" перед ними, и с первых минут матча включили высокий прессинг. "Синие" не понимали, что им делать, а количество ошибок и брака при передачах было фатальным. К тому же еще Троссар забил на 4-й минуте матча. Игрок, который был куплен в два раза дешевле Мудрика получил мяч в чужой штрафной и из острого угла пробил ворота Петровича.

Мудрик весь первый тайм играл ужасно, не зная, что делать. Эта же игра продолжилась во втором тайме, за что его благополучно заменили на 65-й минуте. К тому моменту счет уже был 4:0 после голов Вайта, и дубля Хаверца.

На 70-й минуте матча Вайт поставил точку в игре сделав счет 5:0. После гола "Арсенал" провел четыре замены, среди которых был Зинченко, и просто довел игру к победе.

Авторитетный статистический портал WhoScored оченил игру Мудрика в 6,0 балла. В "Челси" выше только у Бадьяшиля (6,2), Кукурельи (6,2), Касадеи (6,5) и Силвы (6,1).

Зинченко после выхода на замену получил оценку 6,5. Со скамейки больше только у Жоржиньо, но в стартовом составе все оценки начинаются от 7,0 баллов. Лучшим игроком матча стал Эдегор (9,9).

"Арсенал" — "Челси" — 5:0

Голы: Троссар, 4, Уайт, 52, 70, Хаверц, 56, 65

"Арсенал": Рая — Вайт, Салиба, Магальяйнс, Томиясу (Зинченко, 72) — Эдегор, Парти (Жоржиньо, 73), Райс — Сака (Вийра, 82), Гаверц (Жезус, 71), Троссар (Мартинелли, 72)

"Челси": Петрович — Гилкрист (Силва, 79), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Чалоба, 67) — Мадуэке (Казадеи, 80), Галлагер, Мудрик (Стерлинг, 66) — Джексон

Предупреждение: Уайт, Троссар — Кукурелья

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