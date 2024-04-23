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Мудрик против Арсенала — Почеттино рассказал, выйдет ли украинец на поле

23 апреля 2024 16:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик против Арсенала — Почеттино рассказал, выйдет ли украинец на поле
Михаил Мудрик уходит с поля. Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Арсенал" готовится принять в Лондоне "Челси" в рамках английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик может сыграть в этом матче с первых минут. 

Украинец готовится помочь своей команды в важном дерби, сообщает Daily Mail

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Во вторник, 23 апреля, "Арсенал" примет "Челси" в центральном матче 29 тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал кадровые проблемы своей команды. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче с "Эвертоном". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Выйдет ли Мудрик на поле 

Накануне лондонского дерби "Челси" столкнулся с потерей важнейшего игрока. Коул Палмер, который в этом сезоне стал одним из лидеров "синих", заболел и может не сыграть с "Арсеналом". Он пополнил и без того переполненный лазарет "Челси", где уже есть Фофана, Рис Джеймс, Нкунку и другие игроки. 

"У нас много проблем, но это освобождает путь в основном состав для игроков, которые хотели бы чаще выходить на поле. Мудрик? Я знаю, что он всегда готов помочь команде. А Михаил понимает, что мы хотим увидеть в его игре", — рассказал Почеттино. 

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 30 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире. 

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино
АПЛ

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