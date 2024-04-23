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Бывший тренер Шахтера может возглавить Ливерпуль

23 апреля 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер Шахтера может возглавить Ливерпуль
Алексис Макаллистер празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Ливерпуля" продолжает выбирать нового главного тренера команды. Помимо других кандидатов мерсисайдцы рассматривают кандидатуру одного из бывших наставников "Шахтера". 

Паулу Фонсека может стать новым тренером "Ливерпуля", сообщает Anfield Watch

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп постарается выиграть с командой чемпионский титул в этом сезоне, после чего летом уйдет из клуба. Поиски нового наставника ведутся уже несколько месяцев. Руководство "красных" рассматривает множество кандидатов на эту должность. 

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека наблюдает за игрой "Лилля". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Фонсека на "Энфилде" 

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может заменить Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Согласно информации английских журналистов, с 51-летним португальским наставником уже провели предварительные переговоры, и он дал согласие возглавить "красных". 

В "Ливерпуле" высоко ценят работу Фонсеки в "Лилле", который идет на четвертом месте чемпионата Франции и дошел до четвертьфинала Лиги Конференций. Летом у Паулу закончится контракт с "догами", так что тренер сможет официально возглавить "Ливерпуль". 

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спорт
футбол
Ливерпуль
тренер
Пауло Фонсека

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