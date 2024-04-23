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Колишній тренер Шахтаря може очолити Ліверпуль

23 квітня 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній тренер Шахтаря може очолити Ліверпуль
Алексіс Макаллістер святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського "Ліверпуля" продовжує обирати нового головного тренера команди. Окрім інших кандидатів, мерсисайдці розглядають кандидатуру одного з колишніх наставників "Шахтаря".

Паулу Фонсека може стати новим тренером Ліверпуля, повідомляє Anfield Watch.

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп намагатиметься виграти з командою чемпіонський титул цього сезону, після чого влітку піде з клубу. Пошуки нового наставника тривають уже кілька місяців. Керівництво "червоних" розглядає безліч кандидатів на цю посаду.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека спостерігає за грою "Лілля". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Фонсека на "Енфілді"

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може замінити Юргена Клоппа у "Ліверпулі". Згідно з інформацією англійських журналістів, з 51-річним португальським наставником уже провели попередні переговори, і він погодився очолити "червоних".

У "Ліверпулі" високо цінують роботу португальського спеціаліста у "Ліллі", який іде на четвертому місці чемпіонату Франції та дійшов до чвертьфіналу Ліги Конференцій. Влітку у Паулу закінчиться контракт із "догами", тож тренер зможе офіційно очолити "Ліверпуль".

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі.

Індзагі прокоментував бійку в матчі з "Міланом" і Скудетто "Інтера".

спорт
футбол
Ліверпуль
тренер
Пауло Фонсека

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