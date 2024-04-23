Мудрик проти Арсенала — Почеттіно розповів, чи вийде українець на поле

Михайло Мудрик іде з поля. Фото: Reuters/David Klein

"Арсенал" готується прийняти у Лондоні "Челсі" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик може зіграти у цьому матчі з перших хвилин.

Українець готується допомогти своїй команді у важливому дербі, повідомляє Daily Mail.

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У вівторок, 23 квітня, "Арсенал" прийматиме "Челсі" у центральному матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував кадрові проблеми своєї команди.

Михайло Мудрик у матчі з "Евертоном". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чи вийде Мудрик на поле

Напередодні лондонського дербі "Челсі" зіштовхнувся із втратою найважливішого гравця. Коул Палмер, який цього сезону став одним із лідерів "синіх", захворів і може не зіграти з "Арсеналом". Він поповнив і так переповнений лазарет "Челсі", де вже є Фофана, Ріс Джеймс, Нкунку та інші гравці.

"У нас багато проблем, але це звільняє шлях в основному склад для гравців, які хотіли б частіше виходити на поле. Мудрик? Я знаю, що він завжди готовий допомогти команді. А Михайло розуміє, що ми хочемо побачити у його грі", — розповів Почеттіно.

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 30 матчів, у яких забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

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