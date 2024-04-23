Мудрик проти Арсенала — Почеттіно розповів, чи вийде українець на поле
"Арсенал" готується прийняти у Лондоні "Челсі" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик може зіграти у цьому матчі з перших хвилин.
Українець готується допомогти своїй команді у важливому дербі, повідомляє Daily Mail.
У вівторок, 23 квітня, "Арсенал" прийматиме "Челсі" у центральному матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував кадрові проблеми своєї команди.
Чи вийде Мудрик на поле
Напередодні лондонського дербі "Челсі" зіштовхнувся із втратою найважливішого гравця. Коул Палмер, який цього сезону став одним із лідерів "синіх", захворів і може не зіграти з "Арсеналом". Він поповнив і так переповнений лазарет "Челсі", де вже є Фофана, Ріс Джеймс, Нкунку та інші гравці.
"У нас багато проблем, але це звільняє шлях в основному склад для гравців, які хотіли б частіше виходити на поле. Мудрик? Я знаю, що він завжди готовий допомогти команді. А Михайло розуміє, що ми хочемо побачити у його грі", — розповів Почеттіно.
У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 30 матчів, у яких забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.
Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер.
Суркіс поділився думкою про "Шахтар" і чемпіонську гонку в УПЛ.
Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо".
Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі.
Читайте Новини.LIVE!