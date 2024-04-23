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Левандовський піде з Барселони наприкінці сезону — заміну вже знайдено

23 квітня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Левандовський піде з Барселони наприкінці сезону — заміну вже знайдено
Роберт Левандовський у матчі з "Реалом". Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Барселона" може отримати нового зіркового форварда під час літнього трансферного вікна. Каталонський клуб націлився на одного з найкращих бомбардирів англійської Прем'єр-ліги.

Александр Ісак має замінити на "Камп Ноу" Роберта Левандовського, повідомляє SunSport.

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"Барселона" досягла попередньої домовленості з Робертом Левандовським про достроковий відхід 35-річного польського форварда з клубу. Контракт досвідченого гравця з каталонцями розрахований до літа 2026 року, проте вже за декілька місяців він може приєднатися до однієї з команд чемпіонату Саудівської Аравії.

Хто замінить Левандовського

Головним кандидатом на перехід до "Барселони" став шведський форвард англійського "Ньюкасла" Александр Ісак, який уже грав в Іспанії за "Реал Сосьєдад". Каталонці зароблять понад 50 млн євро на трансфері Роберта Левандовського і зроблять "Ньюкаслу" вигідну пропозицію щодо 24-річного гравця.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський під час атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Англійці будуть змушені продати Ісака, щоби не порушити правила фінансового fair-play. В АПЛ стали штрафувати клуби, які не дотримуються цього правила. Йдеться про позбавлення очок, з чим уже зіткнулися "Евертон" та "Ноттінгем Форест".

Александер Ісак
Александр Ісак святкує гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

У сезоні-2023/2024 Александр Ісак забив за "Ньюкасл" 19 голів і зробив одну результативну передачу. На рахунку Роберта Левандовського 19 голів у всіх турнірах та дев'ять результативних передач.

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Роберт Левандовський
Барселона
Ньюкасл Юнайтед

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