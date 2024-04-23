Барселону очолить колишній тренер команди, але є важливий нюанс

Хаві Ернандес під час матчу із "Реалом". Фото: Reuters/Susana Vera

Керівництво "Барселони" продовжує обирати нового головного тренера для команди. У клубі ухвалили неоднозначне рішення, яке сподобається не всім уболівальникам.

Хаві Ернандес залишиться у "Барселоні", але ненадовго, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ще декілька місяців тому стало відомо, що найближчого літа Хаві піде з посади головного тренера "Барселони". Після цього оголошення команда видала вражаючу безпрограшну серію, яка завершилася минулого тижня вильотом з Ліги чемпіонів від "ПСЖ" та поразкою від "Реала" в "Ель Класіко".

Луїс Енріке та Хаві. Фото: Reuters/Juan Medina

Хто очолить "Барселону"

Попри ці результати, Хаві може залишитися на чолі каталонської команди. Президент "Барселони" Жоан Лапорта вмовив наставника продовжити роботу з командою до літа 2025. Після цього фахівця замінить інший тренер.

Хосеп Гвардіола святкує перемогу "Ман Сіті". Фото: Reuters/Paul Childs

Через рік закінчаться контракти у Луїса Енріке ("ПСЖ"), Мікеля Артети ("Арсенал") та Хосепа Гвардіоли ("Манчестер Сіті"). У "Барселоні" розраховують умовити когось із цих наставників повернутися до Каталонії.

Фаворитом на посаду нового головного тренера "Барселони" у 2025 році є Луїс Енріке. Він уже працював на "Камп Ноу" з 2014 по 2017 роки, виграв із клубом Лігу чемпіонів та кілька інших трофеїв.

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