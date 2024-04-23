Барселону возглавит бывший тренер команды, но есть важный нюанс

Хави Эрнандес во время матча с "Реалом". Фото: Reuters/Susana Vera

Руководство "Барселоны" продолжает выбирать нового главного тренера для команды. В клубе приняли неоднозначное решение, которое понравится не всем болельщикам.

Хави Эрнандес останется в "Барселоне", но ненадолго, сообщает Mundo Deportivo.

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Еще несколько месяцев назад стало известно, что ближайшим летом Хави уйдет с поста главного тренера "Барселоны". После этого объявления команда выдала впечатляющую беспроигрышную серию, которая завершилась на прошлой неделе вылетом из Лиги чемпионов от "ПСЖ" и поражением от "Реала" в "Эль Класико".

Луис Энрике и Хави. Фото: Reuters/Juan Medina

Кто возглавит "Барселону"

Несмотря на эти результаты Хави может остаться во главе каталонской команды. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уговорил наставника продолжить работу с командой до лета 2025. После этого специалиста заменит другой тренер.

Хосеп Гвардиола празднует победу "Ман Сити". Фото: Reuters/Paul Childs

Через год закончатся контракты у Луиса Энрике ("ПСЖ"), Микеля Артеты ("Арсенал") и Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити"). В "Барселоне" рассчитывают уговорить кого-то из этих наставников вернуться в Каталонию.

Фаворитом на пост нового главного тренера "Барселоны" в 2025 году является Луис Энрике. Он уже работал на "Камп Ноу" с 2014 по 2017 годы, выиграл с клубом Лигу чемпионов и несколько других трофеев.

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