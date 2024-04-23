Барселону возглавит бывший тренер команды, но есть важный нюанс
Руководство "Барселоны" продолжает выбирать нового главного тренера для команды. В клубе приняли неоднозначное решение, которое понравится не всем болельщикам.
Хави Эрнандес останется в "Барселоне", но ненадолго, сообщает Mundo Deportivo.
Еще несколько месяцев назад стало известно, что ближайшим летом Хави уйдет с поста главного тренера "Барселоны". После этого объявления команда выдала впечатляющую беспроигрышную серию, которая завершилась на прошлой неделе вылетом из Лиги чемпионов от "ПСЖ" и поражением от "Реала" в "Эль Класико".
Кто возглавит "Барселону"
Несмотря на эти результаты Хави может остаться во главе каталонской команды. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уговорил наставника продолжить работу с командой до лета 2025. После этого специалиста заменит другой тренер.
Через год закончатся контракты у Луиса Энрике ("ПСЖ"), Микеля Артеты ("Арсенал") и Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити"). В "Барселоне" рассчитывают уговорить кого-то из этих наставников вернуться в Каталонию.
Фаворитом на пост нового главного тренера "Барселоны" в 2025 году является Луис Энрике. Он уже работал на "Камп Ноу" с 2014 по 2017 годы, выиграл с клубом Лигу чемпионов и несколько других трофеев.
Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.
Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.
Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".
Индзаги прокомментировал потасовку в матче с "Миланом" и Скудетто "Интера".
Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны".
Читайте Новини.LIVE!