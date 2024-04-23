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Левандовский уйдет из Барселоны в конце сезона — замена уже найдена

23 апреля 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский уйдет из Барселоны в конце сезона — замена уже найдена
Роберт Левандовский в матче с "Реалом". Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Барселона" может получить нового звездного форварда во время летнего трансферного окна. Каталонский клуб нацелился на одного из лучших бомбардиров английской Премьер-лиги. 

Александер Исак должен заменить на "Камп Ноу" Роберта Левандовского, сообщает SunSport

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"Барселона" достигла предварительной договоренность с Робертом Левандовским о досрочном уходе 35-летнего польского форварда из клуба. Контракт опытного игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года, однако уже через несколько месяцев он может присоединиться к одной из команд чемпионата Саудовской Аравии. 

Кто заменит Левандовского 

Главным кандидатом на переход в "Барселону" стал шведский форвард английского "Ньюкасла" Александер Исак, который уже играл в Испании за "Реал Сосьедад". Каталонцы заработают более 50 млн евро на трансфере Роберта Левандовского и сделают "Ньюкаслу" выгодное предложение по 24-летнему игроку. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский во время атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Англичане будут вынуждены продать Исака, чтобы не нарушить правила финансового fair-play. В АПЛ стали штрафовать клубы, которые не соблюдают это правило. Речь идет о лишении очков, с чем уже столкнулись "Эвертон" и "Ноттингем Форест". 

Александер Исак
Александер Исак празднует гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

В сезоне 2023/2024 Александер Исак забил за "Ньюкасл" 19 голов и сделал одну результативную передачу. На счету Роберта Левандовского 19 голов во всех турнирах и девять результативных передач. 

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Ньюкасл Юнайтед

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