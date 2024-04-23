ПСЖ готовий витратити 200 млн євро на спадкоємця Мессі

Півзахисник "Барселони" Ламін Ямал. Фото: "Барселона"

Французький "ПСЖ" змирився зі втратою своєї головної зірки Кіліана Мбаппе. На його місце у клубі хочуть запросити іншого зіркового футболіста.

Знайшли нову зірку керівники "ПСЖ" в іспанській "Барселоні", повідомив портал Le Parisien.

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Французький гранд хоче влітку підписати 16-річного вундеркінда "Барселони" Ламіна Ямала, якого зараз порівнюють із Ліонелем Мессі.

У "ПСЖ" бачать у Ямалі заміну Мбаппе, який планує перейти вільним агентом у мадридський "Реал".

Джерела повідомили, що у літнє трансферне вікно "ПСЖ" готове заплатити за юнака 200 млн євро.

Ямал є вихованцем академії "Барселони" "Ла Масія". Нинішнього сезону він зіграв у 44 матчах, де відзначився шістьма голами та чотирма асистами. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 75 млн євро.

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