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ПСЖ готовий витратити 200 млн євро на спадкоємця Мессі

23 квітня 2024 23:41
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Агабекян Карен
редактор
ПСЖ готовий витратити 200 млн євро на спадкоємця Мессі
Півзахисник "Барселони" Ламін Ямал. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький "ПСЖ" змирився зі втратою своєї головної зірки Кіліана Мбаппе. На його місце у клубі хочуть запросити іншого зіркового футболіста.

Знайшли нову зірку керівники "ПСЖ" в іспанській "Барселоні", повідомив портал Le Parisien.

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Французький гранд хоче влітку підписати 16-річного вундеркінда "Барселони" Ламіна Ямала, якого зараз порівнюють із Ліонелем Мессі.

У "ПСЖ" бачать у Ямалі заміну Мбаппе, який планує перейти вільним агентом у мадридський "Реал".

Джерела повідомили, що у літнє трансферне вікно "ПСЖ" готове заплатити за юнака 200 млн євро.

Ямал є вихованцем академії "Барселони" "Ла Масія". Нинішнього сезону він зіграв у 44 матчах, де відзначився шістьма голами та чотирма асистами. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 75 млн євро.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

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футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Барселона
Ламін Ямал

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