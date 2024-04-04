Реал дав можливість Мбаппе самому вирішити, коли оголосити про трансфер

Кіліан Мбаппе радіє перемозі. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе самостійно оголосить про перехід у мадридський "Реал". Він уже залагодив з іспанським клубом деталі особистого контракту.

"Королівський клуб" намагатиметься полегшити футболісту завдання з відходу з "ПСЖ", повідомляє Marca.

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Контракт Кіліана Мбаппе із "ПСЖ" закінчує влітку цього року. Футболіст давно відмовив французькому клубу у проханні продовжити угоду. Форвард домовився про перехід до мадридського "Реала", якому не доведеться платити за цей трансфер.

Кіліан Мбаппе забиває гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе сам оголосить про перехід

"Реал" дозволить Мбаппе самому обрати час оголошення про трансфер. В іспанському клубі розуміють, що на Кіліана чинять великий тиск і намагаються не допустити погіршення відносин з "ПСЖ".

Мбаппе не хоче офіційно оголошувати про перехід до "Реалу" доти, поки французька команда виступає в Лізі чемпіонів. Суперником "ПСЖ" з чвертьфіналу ЛЧ стала каталонська "Барселона". За інформацією іспанських журналістів, форвард може підтвердити перехід до "Реала" під час першого тижня червня.

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