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Реал дав можливість Мбаппе самому вирішити, коли оголосити про трансфер

4 квітня 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал дав можливість Мбаппе самому вирішити, коли оголосити про трансфер
Кіліан Мбаппе радіє перемозі. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе самостійно оголосить про перехід у мадридський "Реал". Він уже залагодив з іспанським клубом деталі особистого контракту.

"Королівський клуб" намагатиметься полегшити футболісту завдання з відходу з "ПСЖ", повідомляє Marca.

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Контракт Кіліана Мбаппе із "ПСЖ" закінчує влітку цього року. Футболіст давно відмовив французькому клубу у проханні продовжити угоду. Форвард домовився про перехід до мадридського "Реала", якому не доведеться платити за цей трансфер.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе забиває гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе сам оголосить про перехід

"Реал" дозволить Мбаппе самому обрати час оголошення про трансфер. В іспанському клубі розуміють, що на Кіліана чинять великий тиск і намагаються не допустити погіршення відносин з "ПСЖ".

Мбаппе не хоче офіційно оголошувати про перехід до "Реалу" доти, поки французька команда виступає в Лізі чемпіонів. Суперником "ПСЖ" з чвертьфіналу ЛЧ стала каталонська "Барселона". За інформацією іспанських журналістів, форвард може підтвердити перехід до "Реала" під час першого тижня червня.

Нагадаємо, Циганков піде із "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

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спорт
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Кіліан Мбаппе
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