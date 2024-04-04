Реал дав можливість Мбаппе самому вирішити, коли оголосити про трансфер
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе самостійно оголосить про перехід у мадридський "Реал". Він уже залагодив з іспанським клубом деталі особистого контракту.
"Королівський клуб" намагатиметься полегшити футболісту завдання з відходу з "ПСЖ", повідомляє Marca.
Контракт Кіліана Мбаппе із "ПСЖ" закінчує влітку цього року. Футболіст давно відмовив французькому клубу у проханні продовжити угоду. Форвард домовився про перехід до мадридського "Реала", якому не доведеться платити за цей трансфер.
Мбаппе сам оголосить про перехід
"Реал" дозволить Мбаппе самому обрати час оголошення про трансфер. В іспанському клубі розуміють, що на Кіліана чинять великий тиск і намагаються не допустити погіршення відносин з "ПСЖ".
Мбаппе не хоче офіційно оголошувати про перехід до "Реалу" доти, поки французька команда виступає в Лізі чемпіонів. Суперником "ПСЖ" з чвертьфіналу ЛЧ стала каталонська "Барселона". За інформацією іспанських журналістів, форвард може підтвердити перехід до "Реала" під час першого тижня червня.
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