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Реал дал возможность Мбаппе самому решить, когда объявить о трансфере

4 апреля 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал дал возможность Мбаппе самому решить, когда объявить о трансфере
Килиан Мбаппе радуется победе. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе самостоятельно объявит о переходе в мадридский "Реал". Он уже уладил с испанским клубом детали личного контракта.

"Королевский клуб" постарается облегчить футболисту задачу по уходу из "ПСЖ", сообщает Marca

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивает летом этого года. Футболист давно отказал французскому клубу в просьбе продлить соглашение. Форвард договорился о переходе в мадридский "Реал", которому не придется платить за этот трансфер. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе забивает гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе сам объявит о переходе

"Реал" позволит Мбаппе самому выбрать время объявления о трансфере. В испанском клубе понимают, что на Килиана оказывают большое давление и стараются не допустить ухудшения отношений с "ПСЖ". 

Мбаппе не хочет официально объявлять о переходе в "Реал" до тех пор, пока французская команда выступает в Лиге чемпионов. Соперником "ПСЖ" по четвертьфиналу ЛЧ стала каталонская "Барселона". Согласно информации испанских журналистов, форвард может подтвердить переход в "Реал" во время первой недели июня. 

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спорт
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
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