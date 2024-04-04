Реал дал возможность Мбаппе самому решить, когда объявить о трансфере

Килиан Мбаппе радуется победе. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе самостоятельно объявит о переходе в мадридский "Реал". Он уже уладил с испанским клубом детали личного контракта.

"Королевский клуб" постарается облегчить футболисту задачу по уходу из "ПСЖ", сообщает Marca.

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивает летом этого года. Футболист давно отказал французскому клубу в просьбе продлить соглашение. Форвард договорился о переходе в мадридский "Реал", которому не придется платить за этот трансфер.

Килиан Мбаппе забивает гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе сам объявит о переходе

"Реал" позволит Мбаппе самому выбрать время объявления о трансфере. В испанском клубе понимают, что на Килиана оказывают большое давление и стараются не допустить ухудшения отношений с "ПСЖ".

Мбаппе не хочет официально объявлять о переходе в "Реал" до тех пор, пока французская команда выступает в Лиге чемпионов. Соперником "ПСЖ" по четвертьфиналу ЛЧ стала каталонская "Барселона". Согласно информации испанских журналистов, форвард может подтвердить переход в "Реал" во время первой недели июня.

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