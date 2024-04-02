Окружение Мбаппе обвинило тренера ПСЖ в неуважении

Звезда "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

В парижском "ПСЖ" назревает большой конфликт. Его участниками могут стать звезда клуба Килиан Мбаппе и главный тренер клуба Луис Энрике.

Дрова в огонь также подкидывает окружение футболиста, сообщил портал L'Équipe.

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Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Причина конфликта Мбаппе и Энрике

По информации источника, Энрике понимает, что летом Мбаппе уйдет из клуба и поэтому тренирует команду играть без своей главной звезды. Для этого специалист рано меняет игрока во втором тайма. Постоянные замены сильно раздражают Килиана, который не стесняется показывать свое недовольство.

В окружении Мбаппе считают, что Энрике проявляет неуважение к 25-летнему футболисту. Среди них зреет недовольство и непонимание замены Килиана на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с "Марселем" (0:2).

В текущем сезоне у Мбаппе в 38 матчах за "ПСЖ" 38 голов и восемь ассистов. Трансферная стоимость футболиста составляет 180 млн евро по версии "Трансфермаркт".

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