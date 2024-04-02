Оточення Мбаппе звинуватило тренера ПСЖ у неповазі
У паризькому "ПСЖ" назріває великий конфлікт. Його учасниками можуть стати зірка клубу Кіліан Мбаппе та головний тренер клубу Луїс Енріке.
Дрова у вогонь також підкидає оточення футболіста, повідомив портал L'Équipe.
Причина конфлікту Мбаппе та Енріке
За інформацією джерела, Енріке розуміє, що влітку Мбаппе піде з клубу і тому тренує команду грати без своєї головної зірки. Для цього фахівець рано змінює гравця у другому таймі. Постійні заміни сильно дратують Кіліана, який не соромиться показувати своє невдоволення.
В оточенні Мбаппе вважають, що Енріке виявляє неповагу до 25-річного футболіста. Серед них назріває невдоволення та нерозуміння заміни Кіліана на 65-й хвилині матчу 27-го туру Ліги 1 з "Марселем" (0:2).
У поточному сезоні у Мбаппе у 38 матчах за "ПСЖ" 38 голів та вісім асистів. Трансферна вартість футболіста складає 180 млн євро за версією "Трансфермаркт".
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