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Мбаппе знову посварився з Луїсом Енріке через гру ПСЖ

1 квітня 2024 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе знову посварився з Луїсом Енріке через гру ПСЖ
Кіліан Мбаппе йде з поля. Фото: Reuters/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" обіграв на виїзді "Марсель" у 27 турі Ліги 1. Підопічні Луїса Енріке продовжують лідирувати у турнірній таблиці, але ідилію порушує поведінку Кіліана Мбаппе.

Капітан збірної Франції знову залишився незадоволеним діями тренера, повідомляє football-espana.

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У центральному матчі 27 туру чемпіонату Франції з футболу "ПСЖ" попри вилучення у своєму складі обіграв у Марселі місцевий "Олімпік". Кіліан Мбаппе знову не дограв зустріч до фінального свистка.

Розчарування Мбаппе

"ПСЖ" поступово навчається грати без свого головного бомбардира. Наставник команди Луїс Енріке скорочує ігровий час Кіліана Мбаппе. Це відбувається на тлі чуток, що форвард не продовжить контракт із французьким клубом і влітку безкоштовно перейде до мадридського "Реалу".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Марселем". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Луїс Енріке замінив Мбаппе за пів години до кінця поєдинку. Натомість француза на поле вийшов португалець Гонсалу Рамуш, який незабаром забив другий гол своєї команди. Мбаппе ж йшов на заміну з виразом огиди та розчарування на обличчі. А пізніше форвард опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі промовисту фотографію.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе йде з поля. Фото: instagram.com/k.mbappe/

У сезоні 2023/2024 Мбаппе забив у всіх турнірах 38 голів та зробив п'ять результативних передач за "ПСЖ".

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Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Французька Ліга 1
Луіс Енріке

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