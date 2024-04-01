Мбаппе опять поссорился с Луисом Энрике из-за игры ПСЖ

Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французский "ПСЖ" обыграл на выезде "Марсель" в 27 туре Лиги 1. Подопечные Луиса Энрике продолжают лидировать в турнирной таблице, но идиллию нарушает поведение Килиана Мбаппе.

Капитан сборной Франции снова остался недоволен действиями тренера, сообщает football-espana.

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В центральном матче 27 тура чемпионата Франции по футболу "ПСЖ" несмотря на удаление в своем составе обыграл в Марселе местный "Олимпик". Килиан Мбаппе снова не доиграл встречу до финального свистка.

Разочарование Мбаппе

"ПСЖ" постепенно учится играть без своего главного бомбардира. Наставник команды Луис Энрике сокращает игровое время Килиана Мбаппе. Это происходит на фоне слухов, что форвард не продлит контракт с французским клубом и летом бесплатно перейдет в мадридский "Реал".

Килиан Мбаппе в матче с "Марселем". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Луис Энрике заменил Мбаппе за полчаса до конца поединка. Вместо француза на поле вышел португалец Гонсалу Рамуш, который вскоре забил второй гол своей команды. Мбаппе же уходил на замену с выражением отвращения и разочарования на лице. А позже форвард опубликовал на своей странице в социальной сети красноречивую фотографию.

Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: instagram.com/k.mbappe/

В сезоне 2023/2024 Мбаппе забил во всех турнирах 38 голов и сделал пять результативных передач за "ПСЖ".

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