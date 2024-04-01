Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе опять поссорился с Луисом Энрике из-за игры ПСЖ arrow

Мбаппе опять поссорился с Луисом Энрике из-за игры ПСЖ

1 апреля 2024 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе опять поссорился с Луисом Энрике из-за игры ПСЖ
Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: Reuters/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" обыграл на выезде "Марсель" в 27 туре Лиги 1. Подопечные Луиса Энрике продолжают лидировать в турнирной таблице, но идиллию нарушает поведение Килиана Мбаппе. 

Капитан сборной Франции снова остался недоволен действиями тренера, сообщает football-espana.  

Читайте также:

В центральном матче 27 тура чемпионата Франции по футболу "ПСЖ" несмотря на удаление в своем составе обыграл в Марселе местный "Олимпик". Килиан Мбаппе снова не доиграл встречу до финального свистка. 

Разочарование Мбаппе 

"ПСЖ" постепенно учится играть без своего главного бомбардира. Наставник команды Луис Энрике сокращает игровое время Килиана Мбаппе. Это происходит на фоне слухов, что форвард не продлит контракт с французским клубом и летом бесплатно перейдет в мадридский "Реал". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Марселем". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Луис Энрике заменил Мбаппе за полчаса до конца поединка. Вместо француза на поле вышел португалец Гонсалу Рамуш, который вскоре забил второй гол своей команды. Мбаппе же уходил на замену с выражением отвращения и разочарования на лице. А позже форвард опубликовал на своей странице в социальной сети красноречивую фотографию. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: instagram.com/k.mbappe/

В сезоне 2023/2024 Мбаппе забил во всех турнирах 38 голов и сделал пять результативных передач за "ПСЖ". 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

Ярмоленко рассказал, готов ли и дальше играть за "Динамо"

Партнеры Мудрика из "Челси" требуют уволить главного тренера.

Левандовский и Канселу не сыграют за "Барселону" в Эль Класико против "Реала".

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Французская Лига 1
Луис Энрике

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК