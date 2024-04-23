ПСЖ готов потратить 200 млн евро на наследника Месси
Французский "ПСЖ" смирился с потерей своей главной звезды Килиана Мбаппе. На его место в клубе хотят пригласить другого звездного футболиста.
Нашли новую звезду руководители "ПСЖ" в испанской "Барселоне", сообщил портал Le Parisien.
Кто нужен "ПСЖ"
Французский гранд хочет летом подписать 16-летнего вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямала, которого сейчас сравнивают с Лионелем Месси.
В "ПСЖ" видят в Ямале замену Мбаппе, который планирует перейти свободным агентом в мадридский "Реал".
Источники сообщили, что в летнее трансферное окно "ПСЖ" готово заплатить за юношу 200 млн евро.
Ямал является воспитанником академии "Барселоны" "Ла Массия". В нынешнем сезоне он сыграл в 44 матчах, где отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 75 млн евро.
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