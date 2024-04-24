Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар отримає вигідну пропозицію arrow

Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар отримає вигідну пропозицію

24 квітня 2024 08:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар отримає вигідну пропозицію
Георгій Судаков після матчу "Шахтаря". Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков вже найближчого літа переїде до англійської Прем'єр-ліги. Деякі клуби оголосили про інтерес до молодого гравця.

"Шахтар" розраховує отримати великі гроші за свого лідера, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Георгій Судаков став найкращим футболістом "Шахтаря" за останні пів року. 21-річний півзахисник є головним фінансовим активом клубу. Представники різних європейських чемпіонатів цікавляться футболістом та готові заплатити за нього декілька десятків мільйонів євро.

Георгій Судаков піде з Шахтаря наприкінці сезону
Георгій Судаков у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Трансфер Судакова до АПЛ

За інформацією англійських журналістів, місцеві "Ньюкасл" та "Арсенал" теж спостерігають за грою молодого "гірника". При цьому "Шахтар" вже чекає на пропозиції щодо Судакова. Донецький клуб не відпустить Георгія дешевше, ніж за 40 млн євро. Потенційні покупці з Англії можуть дозволити собі такі витрати.

Ньюкаслу доведеться продати когось зі своїх гравців для того, щоб підписати Судакова. А ось "Арсенал" може направити "Шахтарю" запит по хавбеку вже за кілька тижнів. Позиція центрального півзахисника не є пріоритетною для "канонірів", але головному тренеру команди Мікелю Артеті подобається гра молодого українця.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 30 матчів у всіх турнірах. Він забив сім голів та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Левандовський піде з "Барселони" наприкінці сезону — заміну вже знайдено.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

"ПСЖ" готовий витратити 200 млн євро на спадкоємця Мессі.

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Георгій Судаков

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри