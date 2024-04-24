Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар отримає вигідну пропозицію

Георгій Судаков після матчу "Шахтаря". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков вже найближчого літа переїде до англійської Прем'єр-ліги. Деякі клуби оголосили про інтерес до молодого гравця.

"Шахтар" розраховує отримати великі гроші за свого лідера, повідомляє Daily Mail.

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Георгій Судаков став найкращим футболістом "Шахтаря" за останні пів року. 21-річний півзахисник є головним фінансовим активом клубу. Представники різних європейських чемпіонатів цікавляться футболістом та готові заплатити за нього декілька десятків мільйонів євро.

Георгій Судаков у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Трансфер Судакова до АПЛ

За інформацією англійських журналістів, місцеві "Ньюкасл" та "Арсенал" теж спостерігають за грою молодого "гірника". При цьому "Шахтар" вже чекає на пропозиції щодо Судакова. Донецький клуб не відпустить Георгія дешевше, ніж за 40 млн євро. Потенційні покупці з Англії можуть дозволити собі такі витрати.

Ньюкаслу доведеться продати когось зі своїх гравців для того, щоб підписати Судакова. А ось "Арсенал" може направити "Шахтарю" запит по хавбеку вже за кілька тижнів. Позиція центрального півзахисника не є пріоритетною для "канонірів", але головному тренеру команди Мікелю Артеті подобається гра молодого українця.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 30 матчів у всіх турнірах. Він забив сім голів та зробив одну результативну передачу.

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