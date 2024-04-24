Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер получит выгодное предложение

Георгий Судаков после матча "Шахтера". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков уже ближайшим летом переедет в английскую Премьер-лигу. Еще несколько клубов объявили об интересе к молодому игроку.

"Шахтер" рассчитывает получить большие деньги за своего лидера, сообщает Daily Mail.

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Георгий Судаков стал лучшим футболистом "Шахтера" за последние полгода. При этом 21-летний полузащитник является главным финансовым активом клуба. Представители разных европейских чемпионатов интересуются футболистом и готовы заплатить за него несколько десятков миллионов евро.

Георгий Судаков в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Трансфер Судакова в АПЛ

Согласно информации английских журналистов, местные "Ньюкасл" и "Арсенал" тоже наблюдают за игрой молодого "горняка". При этом "Шахтер" уже ждет предложения по Судакову. Донецкий клуб не отпустит Георгия дешевле, чем за 40 млн евро. Потенциальные покупатели из Англии могут позволить себе такие траты.

"Ньюкаслу" придется продать кого-то из своих игроков для того, чтобы подписать Судакова. А вот "Арсенал" может направить "Шахтеру" запрос по хавбеку уже через несколько недель. Позиция центрального полузащитника не является приоритетной для "канониров", но главному тренеру команды Микелю Артете нравится игра молодого украинца.

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 30 матчей во всех турнирах. Он забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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