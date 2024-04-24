Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер получит выгодное предложение arrow

Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер получит выгодное предложение

24 апреля 2024 08:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер получит выгодное предложение
Георгий Судаков после матча "Шахтера". Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков уже ближайшим летом переедет в английскую Премьер-лигу. Еще несколько клубов объявили об интересе к молодому игроку. 

"Шахтер" рассчитывает получить большие деньги за своего лидера, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Георгий Судаков стал лучшим футболистом "Шахтера" за последние полгода. При этом 21-летний полузащитник является главным финансовым активом клуба. Представители разных европейских чемпионатов интересуются футболистом и готовы заплатить за него несколько десятков миллионов евро. 

Георгий Судаков уйдет из Шахтера в конце сезона
Георгий Судаков в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Трансфер Судакова в АПЛ

Согласно информации английских журналистов, местные "Ньюкасл" и "Арсенал" тоже наблюдают за игрой молодого "горняка". При этом "Шахтер" уже ждет предложения по Судакову. Донецкий клуб не отпустит Георгия дешевле, чем за 40 млн евро. Потенциальные покупатели из Англии могут позволить себе такие траты. 

"Ньюкаслу" придется продать кого-то из своих игроков для того, чтобы подписать Судакова. А вот "Арсенал" может направить "Шахтеру" запрос по хавбеку уже через несколько недель. Позиция центрального полузащитника не является приоритетной для "канониров", но главному тренеру команды Микелю Артете нравится игра молодого украинца. 

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 30 матчей во всех турнирах. Он забил семь голов и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Левандовский уйдет из "Барселоны" в конце сезона — замена уже найдена.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

"ПСЖ" готов потратить 200 млн евро на наследника Месси.

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри