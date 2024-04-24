Артета неожиданно похвалил Почеттино после победы Арсенала над Челси

Микель Артета поздравляет футболистов с победой. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Лондонский "Арсенал" разгромил "Челси" в матче английской Премьер-лиги. Наставник "канониров" Микель Артета рассказал, как его футболистам удалось выиграть важный поединок.

Артета поддержал своего оппонента из "Челси", сообщает Sky Sports.

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В центральном матче тура АПЛ "Арсенал" убедительно выиграл у "Челси". Бен Уайт и Кай Хаверц оформили дубли, еще один гол оказался на счету Троссарда. Главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что его команда была решительно настроена на победу перед поединком. По словам тренера, футболисты "Арсенала" продемонстрировали на поле свои лучшие индивидуальные и командные качества.

Что Артета сказал о матче

Наставник "канониров" посвятил болельщикам победу над принципиальным соперником. Микель Артета упомянул после матча главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино. Он заявил, что сочувствует аргентинскому специалисту, который пережил немало сложностей на посту наставника "синих".

"Важно смотреть в комплексе. В каждом из последних пяти или шести матчей "Челси" заслуживал победы. Команда играет хорошо. Возможно, в ближайшее время для нее что-то изменится в лучшую сторону", — рассказал Артета.

Микель Артета и Маурисио Почеттино. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Уже в воскресенье, 28 апреля, "Арсенал" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом". Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице. "Ливерпуль" отстает на три балла, но имеет матч в запасе. У "Манчестер Сити" два поединка в запасе и четыре очка отставания от "канониров".

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