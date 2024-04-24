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Почеттіно буде звільнено з Челсі — клуб знайшов нового тренера

24 квітня 2024 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно буде звільнено з Челсі — клуб знайшов нового тренера
Мауріс Почеттіно керує грою "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Челсі" вкотре вирішило поміняти головного тренера. Долю Маурісіо Почеттіно було вирішено після поразки від "Арсенала".

Напередодні "сині" з великим рахунком поступилися "канонірам", нагадує Daily Mail.

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Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно очолив лондонську команду лише минулого літа, проте цей сезон може стати для нього останнім на "Стемфорд Брідж". Столичний клуб виявився розчарований співпрацею з аргентинським фахівцем.

Маурісіо Почеттіно після поразки Челсі
Маурісіо Почеттіно після поразки "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Хто замінить Почеттіно

Розгром від "Арсенала" з рахунком 0:5 став фінальною краплею, яка переповнила чашу терпіння власників "Челсі". Влітку Почеттіно буде достроково звільнено з виплатою компенсації. Клуб уже визначився, що стане новим головним тренером "синіх".

Лондонці хочуть запросити наставника "Брайтона" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець вивів скромну команду до єврокубків і зробив її небезпечним суперником для будь-якого представника АПЛ. "Челсі" готові заплатити відступні "Брайтону", щоб Де Дзербі влітку перейшов до "Челсі".

Роберто Де Дзербі може очолити Челсі
Роберто Де Дзербі може очолити "Челсі". Фото: Reuters/Craig Brough

За шість турів до кінця сезону "сині" посідають дев'яте місце у турнірній таблиці, але ще зберігають шанси фінішувати у зоні єврокубків.

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

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спорт
футбол
Челсі
Маурісіо Почеттіно
тренер

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