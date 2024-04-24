Почеттіно буде звільнено з Челсі — клуб знайшов нового тренера
Керівництво "Челсі" вкотре вирішило поміняти головного тренера. Долю Маурісіо Почеттіно було вирішено після поразки від "Арсенала".
Напередодні "сині" з великим рахунком поступилися "канонірам", нагадує Daily Mail.
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно очолив лондонську команду лише минулого літа, проте цей сезон може стати для нього останнім на "Стемфорд Брідж". Столичний клуб виявився розчарований співпрацею з аргентинським фахівцем.
Хто замінить Почеттіно
Розгром від "Арсенала" з рахунком 0:5 став фінальною краплею, яка переповнила чашу терпіння власників "Челсі". Влітку Почеттіно буде достроково звільнено з виплатою компенсації. Клуб уже визначився, що стане новим головним тренером "синіх".
Лондонці хочуть запросити наставника "Брайтона" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець вивів скромну команду до єврокубків і зробив її небезпечним суперником для будь-якого представника АПЛ. "Челсі" готові заплатити відступні "Брайтону", щоб Де Дзербі влітку перейшов до "Челсі".
За шість турів до кінця сезону "сині" посідають дев'яте місце у турнірній таблиці, але ще зберігають шанси фінішувати у зоні єврокубків.
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