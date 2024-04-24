Динамо Київ встановило унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Цього сезону київське "Динамо" не бере участі в Лізі чемпіонів. Проте український клуб було включено до символічного рейтингу учасників найпрестижнішого єврокубкового змагання Європи.

"Динамо" лише на шість балів відстало від "Манчестер Сіті", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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Досягнення "Динамо" у Лізі чемпіонів

Столична команда посіла 18 місце серед клубів, в активі яких найбільше очок у розіграшах Ліги чемпіонів. "Біло-сині" набрали 236 балів. При цьому команда провела 186 матчів.

Лідери за кількістю очок у Лізі чемпіонів. Фото: скриншот Динамоманія

Лідером за цим показником став мадридський "Реал" (954 очки у 484 поєдинках). Друге місце рейтингу посіла "Баварія" (770 балів у 386 матчах). На третьому рядку опинилася каталонська "Барселона" (665 балів у 341 матчі).

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