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Усик зробив складний вибір між походом за пивом і тренуванням

24 квітня 2024 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик зробив складний вибір між походом за пивом і тренуванням
Олександр Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Спортсмен продемонстрував елемент роботи у тренажерному залі.

Усик поставив українським любителям боксу важливе питання на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик завершує підготовку до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен продовжує працювати над фізичною формою та витривалістю перед найважливішим поєдинком у своїй кар'єрі.

Як Усик готується до бою з Ф'юрі

Чемпіон світу продемонстрував роботу руками у своєму тренувальному таборі. На короткому відео Олександр Усик веде "бій з тінню" та завдає серії ударом по корпусу суперника.

Також Усик продемонстрував, що знаходиться у чудовій формі. Український боксер опублікував фото з узбережжя, на якому задумливо дивиться в далечінь. "Коли задумався, чи йти до зали, чи за пивом", — написали шанувальники Усика в коментарях до знімку.

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу пройде 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Левандовський піде з "Барселони" наприкінці сезону — заміну вже знайдено.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Бій Усик — Ф'юрі

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