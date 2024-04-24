Усик зробив складний вибір між походом за пивом і тренуванням

Олександр Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Спортсмен продемонстрував елемент роботи у тренажерному залі.

Усик поставив українським любителям боксу важливе питання на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик завершує підготовку до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен продовжує працювати над фізичною формою та витривалістю перед найважливішим поєдинком у своїй кар'єрі.

Як Усик готується до бою з Ф'юрі

Чемпіон світу продемонстрував роботу руками у своєму тренувальному таборі. На короткому відео Олександр Усик веде "бій з тінню" та завдає серії ударом по корпусу суперника.

Також Усик продемонстрував, що знаходиться у чудовій формі. Український боксер опублікував фото з узбережжя, на якому задумливо дивиться в далечінь. "Коли задумався, чи йти до зали, чи за пивом", — написали шанувальники Усика в коментарях до знімку.

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу пройде 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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