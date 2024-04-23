Команда Ф'юрі критикує суддівство ще до бою з Усиком — деталі

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Поєдинок за звання чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі продовжує обростати скандальними подробицями. Команда британського спортсмена заговорила про суддівство за місяць до поєдинку.

У Ф'юрі не викликає оптимізму пропозиція проведення експерименту під час бою, повідомляє Boxing Scene.

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Представник Тайсона Ф'юрі, відомий промоутер Боб Арум виступив із заявою перед боєм з Олександром Усиком. Команда британського боксера не хоче бачити під час поєдинку інноваційне рішення із запрошенням шести суддів.

Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Скандал перед боєм Ф'юрі — Усик

Зазвичай на боксерських поєдинках працюють три судді, але на бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі можуть подвоїти кількість арбітрів.

Однак Тайсон Ф'юрі та його менеджер Боб Арум виявилися не в захваті від ідеї, яку запропонував президент WBC Маурісіо Сулейман. У команді британця заявили, що не можна експериментувати у такому важливому поєдинку, де на кону стоять чотири чемпіонські пояси.

"Експерименти потрібні в поєдинках меншого масштабу. Ніхто ще такого не робив, то навіщо пробувати нововведення під час такого важливого матчу? Не впевнений, що шість суддів спрацюють краще, ніж три арбітри", — заявив Боб Арум.

Поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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