Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Команда Ф'юрі критикує суддівство ще до бою з Усиком — деталі arrow

Команда Ф'юрі критикує суддівство ще до бою з Усиком — деталі

23 квітня 2024 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Команда Ф'юрі критикує суддівство ще до бою з Усиком — деталі
Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Поєдинок за звання чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі продовжує обростати скандальними подробицями. Команда британського спортсмена заговорила про суддівство за місяць до поєдинку.

У Ф'юрі не викликає оптимізму пропозиція проведення експерименту під час бою, повідомляє Boxing Scene.

Читайте також:

Представник Тайсона Ф'юрі, відомий промоутер Боб Арум виступив із заявою перед боєм з Олександром Усиком. Команда британського боксера не хоче бачити під час поєдинку інноваційне рішення із запрошенням шести суддів.

Олександр Усік
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Скандал перед боєм Ф'юрі — Усик

Зазвичай на боксерських поєдинках працюють три судді, але на бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі можуть подвоїти кількість арбітрів.

Однак Тайсон Ф'юрі та його менеджер Боб Арум виявилися не в захваті від ідеї, яку запропонував президент WBC Маурісіо Сулейман. У команді британця заявили, що не можна експериментувати у такому важливому поєдинку, де на кону стоять чотири чемпіонські пояси.

"Експерименти потрібні в поєдинках меншого масштабу. Ніхто ще такого не робив, то навіщо пробувати нововведення під час такого важливого матчу? Не впевнений, що шість суддів спрацюють краще, ніж три арбітри", — заявив Боб Арум.

Поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Індзагі прокоментував бійку в матчі з "Міланом" і Скудетто "Інтера".

Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі "Реала" проти "Барселони".

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри