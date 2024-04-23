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Команда Фьюри критикует судейство еще до боя с Усиком — детали

23 апреля 2024 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Команда Фьюри критикует судейство еще до боя с Усиком — детали
Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Поединок за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри продолжает обрастать скандальными подробностями. Команда британского спортсмена заговорила о судействе за месяц до поединка. 

У Фьюри не вызывает оптимизма предложение проведение эксперимента во время боя, сообщает Boxing Scene

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Представитель Тайсона Фьюри, известный промоутер Боб Арум выступил с заявлением перед боем с Александром Усиком. Команда британского боксера не хочет видеть во время поединка инновационное решение с приглашением шести судей.

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Скандал перед боем Фьюри — Усик 

Обычно на боксерских поединках работают три судьи, но на бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе могут удвоить количество арбитров. 

Однако Тайсон Фьюри и его менеджер Боб Арум оказались не в восторге от идеи, которую предложил президент WBC Маурисио Сулейман. В команде британца заявили, что нельзя экспериментировать в таком важном поединке, где на кону стоят четыре чемпионских пояса. 

"Эксперименты нужны в поединках меньшего масштаба. Никто еще такого не делал, так зачем пробовать нововведение во время такого важного матча? Нет уверен, что шесть судей сработают лучше, чем три арбитра", — заявил Боб Арум. 

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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