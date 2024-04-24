Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой

Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Спортсмен продемонстрировал элемент работы в тренажерном зале.

Усик задал украинским любителям бокса важный вопрос на своей странице в Instagram.

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Как Усик готовится к бою с Фьюри

Чемпион мира продемонстрировал работу руками в своем тренировочном лагере. На коротком видео Александр Усик ведет "бой с тенью" и наносит серию ударом по корпусу соперника.

Также Усик продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Украинский боксер опубликовал фото с побережья, на котором задумчиво смотрит вдаль. "Когда задумался, идти ли в зал или за пивом", — написали поклонники Усика в комментариях к снимку.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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