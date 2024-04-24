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Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой

24 апреля 2024 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой
Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Спортсмен продемонстрировал элемент работы в тренажерном зале. 

Усик задал украинским любителям бокса важный вопрос на своей странице в Instagram

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Как Усик готовится к бою с Фьюри 

Чемпион мира продемонстрировал работу руками в своем тренировочном лагере. На коротком видео Александр Усик ведет "бой с тенью" и наносит серию ударом по корпусу соперника. 

Также Усик продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Украинский боксер опубликовал фото с побережья, на котором задумчиво смотрит вдаль. "Когда задумался, идти ли в зал или за пивом", — написали поклонники Усика в комментариях к снимку. 

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

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спорт
Александр Усик
бокс
Бой Усик — Фьюрі

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