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Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов

24 апреля 2024 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов
Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В этом сезоне киевское "Динамо" не участвует в Лиге чемпионов. Однако украинский клуб был включен в символический рейтинг участников самого престижного еврокубкового соревнования Европы.

"Динамо" всего лишь на шесть баллов отстало от "Манчестер Сити", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

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Сезон 2023/2024 станет последним в Лиге чемпионов нынешнего формата. Уже осенью турнир изменит структуру. Настало время для подведения разных итогов ЛЧ. В один из рейтингов попала и украинская команда. 

Достижение "Динамо" в Лиге чемпионов 

Столичная команда заняла 18 место среди клубов, в активе которых больше всего очков в розыгрышах Лиги чемпионов. "Бело-синие" набрали 236 баллов. При этом команда провела 186 матчей. 

Лидеры по количеству очков в Лиге чемпионов
Лидеры по количеству очков в Лиге чемпионов. Фото: скриншот Динамомания

Лидером по этому показателю стал мадридский "Реал" (954 очка в 484 поединках). Второе место рейтинга заняла "Бавария" (770 баллов в 386 матчах). На третьей строчке оказалась каталонская "Барселона" (665 баллов в 341 матче). 

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой.

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