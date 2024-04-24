Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов

Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

В этом сезоне киевское "Динамо" не участвует в Лиге чемпионов. Однако украинский клуб был включен в символический рейтинг участников самого престижного еврокубкового соревнования Европы.

"Динамо" всего лишь на шесть баллов отстало от "Манчестер Сити", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

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Достижение "Динамо" в Лиге чемпионов

Столичная команда заняла 18 место среди клубов, в активе которых больше всего очков в розыгрышах Лиги чемпионов. "Бело-синие" набрали 236 баллов. При этом команда провела 186 матчей.

Лидеры по количеству очков в Лиге чемпионов. Фото: скриншот Динамомания

Лидером по этому показателю стал мадридский "Реал" (954 очка в 484 поединках). Второе место рейтинга заняла "Бавария" (770 баллов в 386 матчах). На третьей строчке оказалась каталонская "Барселона" (665 баллов в 341 матче).

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