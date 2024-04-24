Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов
В этом сезоне киевское "Динамо" не участвует в Лиге чемпионов. Однако украинский клуб был включен в символический рейтинг участников самого престижного еврокубкового соревнования Европы.
"Динамо" всего лишь на шесть баллов отстало от "Манчестер Сити", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".
Сезон 2023/2024 станет последним в Лиге чемпионов нынешнего формата. Уже осенью турнир изменит структуру. Настало время для подведения разных итогов ЛЧ. В один из рейтингов попала и украинская команда.
Достижение "Динамо" в Лиге чемпионов
Столичная команда заняла 18 место среди клубов, в активе которых больше всего очков в розыгрышах Лиги чемпионов. "Бело-синие" набрали 236 баллов. При этом команда провела 186 матчей.
Лидером по этому показателю стал мадридский "Реал" (954 очка в 484 поединках). Второе место рейтинга заняла "Бавария" (770 баллов в 386 матчах). На третьей строчке оказалась каталонская "Барселона" (665 баллов в 341 матче).
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