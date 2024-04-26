Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шапаренко готов к трансферу — куда Динамо продаст игрока arrow

Шапаренко готов к трансферу — куда Динамо продаст игрока

26 апреля 2024 07:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко готов к трансферу — куда Динамо продаст игрока
Николай Шапаренко в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко доигрывает последний сезон в УПЛ. Уже летом он присоединится к зарубежному клубу. 

"Динамо" ждет предложение по одному из своих лидеров, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2025 года. Клуб и футболист обсудили ситуацию и приняли решение не продлевать соглашение. Вместо этого украинский полузащитник переедет в Италию или Германию. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Куда Шапаренко может уйти из "Динамо" 

Главным претендентом на 25-летнего футболиста является итальянская "Рома". Римский клуб готов предложить за Шапаренко около 15 млн евро, но "Динамо" хотело бы получить за своего воспитанника как минимум на пять миллионов больше. Клубы готовятся к торгам, которые начнутся уже в следующем месяце. 

Также на Николая претендует дортмундская "Боруссия", которая летом обновит состав. Скауты немецкой команды уже несколько лет наблюдают за прогрессом украинца. Летом "шмели" попытаются оформить его трансфер.

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл за "Динамо" 18 матчей. Он забил три гола и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансферы
Николай Шапаренко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри