Шапаренко готов к трансферу — куда Динамо продаст игрока

Николай Шапаренко в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко доигрывает последний сезон в УПЛ. Уже летом он присоединится к зарубежному клубу.

"Динамо" ждет предложение по одному из своих лидеров, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2025 года. Клуб и футболист обсудили ситуацию и приняли решение не продлевать соглашение. Вместо этого украинский полузащитник переедет в Италию или Германию.

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Куда Шапаренко может уйти из "Динамо"

Главным претендентом на 25-летнего футболиста является итальянская "Рома". Римский клуб готов предложить за Шапаренко около 15 млн евро, но "Динамо" хотело бы получить за своего воспитанника как минимум на пять миллионов больше. Клубы готовятся к торгам, которые начнутся уже в следующем месяце.

Также на Николая претендует дортмундская "Боруссия", которая летом обновит состав. Скауты немецкой команды уже несколько лет наблюдают за прогрессом украинца. Летом "шмели" попытаются оформить его трансфер.

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл за "Динамо" 18 матчей. Он забил три гола и сделал столько же результативных передач.

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