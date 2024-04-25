Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану arrow

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану

25 апреля 2024 08:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду ближайшим летом вернется в Европу. Португальский футболист собирается уехать из Саудовской Аравии. 

Роналду получит предложения от нескольких европейских клубов, сообщает A Bola

Читайте также:

Португальский футболист Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Он неоднократно повторял, что набрал лучшую физическую форму за последние годы, что позволит 39-летнему полузащитнику выходить на поле еще как минимум три года. При этом Криштиану собирается снова выступать в Европе. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с детьми на отдыхе. Фото: instagram.com/cristiano/

Куда перейдет Роналду 

Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. Однако в соглашении футболиста с клубом есть пункт, согласно которому он может досрочно уехать из Саудовской Аравии, если получит выгодное предложение от одного из европейских клубов. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду с женой Джорджиной Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Доподлинно известно, что в услугах Роналду заинтересован португальский "Спортинг", где Криштиану несколько десятилетий назад начинал карьеру. Также футболисту может сделать предложение один из итальянских клубов, название которого пока не известно. На возвращении в Европу настаивает семья португальца.  

В сезоне 2023/2024 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 36 матчей во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Криштиану добавил к ним еще шесть мячей в Лиге чемпионов АФК. 

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Левандовский уйдет из "Барселоны" в конце сезона — замена уже найдена.

спорт
футбол
Криштиану Роналду
Футбол трансферы
Аль-Наср

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри