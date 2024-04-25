Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану
Атакующий полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду ближайшим летом вернется в Европу. Португальский футболист собирается уехать из Саудовской Аравии.
Роналду получит предложения от нескольких европейских клубов, сообщает A Bola.
Португальский футболист Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Он неоднократно повторял, что набрал лучшую физическую форму за последние годы, что позволит 39-летнему полузащитнику выходить на поле еще как минимум три года. При этом Криштиану собирается снова выступать в Европе.
Куда перейдет Роналду
Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. Однако в соглашении футболиста с клубом есть пункт, согласно которому он может досрочно уехать из Саудовской Аравии, если получит выгодное предложение от одного из европейских клубов.
Доподлинно известно, что в услугах Роналду заинтересован португальский "Спортинг", где Криштиану несколько десятилетий назад начинал карьеру. Также футболисту может сделать предложение один из итальянских клубов, название которого пока не известно. На возвращении в Европу настаивает семья португальца.
В сезоне 2023/2024 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 36 матчей во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Криштиану добавил к ним еще шесть мячей в Лиге чемпионов АФК.
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