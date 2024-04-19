Роналду показал фото младшей дочери — на кого похожа девочка
Лидер команды "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил несколько дней отдыха во время сезона в Саудовской Аравии. Футболист провел отпуск дома с семьей.
Роналду на своей официальной странице в Instagram показал новую фотографию младшей дочери.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старший сын Криштиану, близнецы Матео и Ева, а также младшие девочки Алана Мартина и Белла Эсмеральда живут вместе с футболистом и его гражданской женой в Саудовской Аравии, но регулярно ездят в Европу.
Новое фото Беллы Эсмеральды
Португальский футболист показал подписчикам новый снимок Беллы Эсмеральды, своей младшей дочери. Ребенок в непринужденной обстановке играет в доме под присмотром отца. "Поздравляю, любимая, мы тебя любим", — написал Роналду о дочери, которой 18 апреля исполнилось два годика. Подписчики отметили, что ребенок очень похож на Джорджину Родригес.
Уже в пятницу, 19 апреля, "Аль-Наср" сыграет дома с командой "Аль-Фейха". После 27 туров команда Роналду занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Аль-Хиляля" на 12 баллов.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Саудовской Аравии. На его счету 29 голов и десять результативных передач.
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