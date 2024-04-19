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Роналду показал фото младшей дочери — на кого похожа девочка

19 апреля 2024 11:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду показал фото младшей дочери — на кого похожа девочка
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер команды "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил несколько дней отдыха во время сезона в Саудовской Аравии. Футболист провел отпуск дома с семьей. 

Роналду на своей официальной странице в Instagram показал новую фотографию младшей дочери. 

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старший сын Криштиану, близнецы Матео и Ева, а также младшие девочки Алана Мартина и Белла Эсмеральда живут вместе с футболистом и его гражданской женой в Саудовской Аравии, но регулярно ездят в Европу. 

Белла Эсмеральда
Маленькая Белла Эсмеральда. Фото: instagram.com/cristiano/

Новое фото Беллы Эсмеральды 

Португальский футболист показал подписчикам новый снимок Беллы Эсмеральды, своей младшей дочери. Ребенок в непринужденной обстановке играет в доме под присмотром отца. "Поздравляю, любимая, мы тебя любим", — написал Роналду о дочери, которой 18 апреля исполнилось два годика. Подписчики отметили, что ребенок очень похож на Джорджину Родригес. 

Джорджина Родригес
Мама Беллы Эсмеральды Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Уже в пятницу, 19 апреля, "Аль-Наср" сыграет дома с командой "Аль-Фейха". После 27 туров команда Роналду занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Аль-Хиляля" на 12 баллов. 

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Саудовской Аравии. На его счету 29 голов и десять результативных передач. 

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