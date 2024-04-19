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Роналду показав фото молодшої дочки — на кого схожа дівчинка

19 квітня 2024 11:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду показав фото молодшої дочки — на кого схожа дівчинка
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер команди "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав декілька днів відпочинку під час сезону у Саудівській Аравії. Футболіст провів відпустку вдома із сім'єю.

Роналду на своїй офіційній сторінці в Instagram показав нову фотографію молодшої доньки.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей. Старший син Кріштіану, близнюки Матео та Єва, а також молодші дівчинки Алана Мартіна та Белла Есмеральда живуть разом із футболістом та його громадянською дружиною в Саудівській Аравії, але регулярно їздять до Європи.

Белла Есмеральда
Маленька Белла Есмеральда. Фото: instagram.com/cristiano/

Нове фото Белли Есмеральди

Португальський футболіст показав передплатникам новий знімок Белли Есмеральди, своєї молодшої дочки. Дитина у невимушеній обстановці грає в будинку під наглядом батька. "Вітаю, кохана, ми тебе любимо", — написав Роналду про дочку, якій 18 квітня виповнилося два роки. Передплатники зазначили, що дитина дуже схожа на Джорджину Родрігес.

Джорджіна Родрігес
Мама Белли Есмеральди Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Вже у п'ятницю, 19 квітня, "Аль-Наср" зіграє вдома із командою "Аль-Фейха". Після 27 турів команда Роналду посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Аль-Хіляля" на 12 балів.

Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Саудівської Аравії. На його рахунку 29 голів та десять результативних передач.

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