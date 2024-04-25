Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Атакувальний півзахисник клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду найближчим літом повернеться до Європи. Португальський футболіст збирається виїхати із Саудівської Аравії.

Роналду отримає пропозиції від декількох європейських клубів, повідомляє A Bola.

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Португальський футболіст Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчими роками. Він неодноразово повторював, що набрав найкращу фізичну форму за останні роки, що дозволить 39-річному півзахиснику виходити на поле ще щонайменше три роки. При цьому Кріштіану збирається знову виступати у Європі.

Кріштіану Роналду з дітьми на відпочинку. Фото: instagram.com/cristiano/

Куди перейде Роналду

Контракт португальця з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року. Проте в угоді футболіста з клубом є пункт, згідно з яким він може достроково виїхати із Саудівської Аравії, якщо отримає вигідну пропозицію від одного із європейських клубів.

Кріштіану Роналду із дружиною Джорджиною Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/

Достеменно відомо, що у послугах Роналду зацікавлений португальський "Спортінг", в якому Кріштіану декілька десятиліть тому розпочинав кар'єру. Також футболісту може зробити пропозицію один з італійських клубів, назва якого поки не відома. На поверненні до Європи наполягає родина португальця.

У сезоні 2023/2024 Роналду зіграв за "Аль-Наср" 36 матчів у всіх турнірах. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії з 29 голами. Кріштіану додав до них ще шість м'ячів у Лізі чемпіонів АФК.

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