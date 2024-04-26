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Шапаренко готовий до трансферу — куди Динамо продасть гравця

26 квітня 2024 07:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко готовий до трансферу — куди Динамо продасть гравця
Микола Шапаренко у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко дограє останній сезон в УПЛ. Вже влітку він приєднається до закордонного клубу.

"Динамо" чекає на пропозицію по одному зі своїх лідерів, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Миколи Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Клуб і футболіст обговорили ситуацію та вирішили не продовжувати угоду. Натомість український півзахисник переїде до Італії чи Німеччини.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Куди Шапаренко може піти з "Динамо"

Головним претендентом на 25-річного футболіста є італійська "Рома". Римський клуб готовий запропонувати за Шапаренко близько 15 млн євро, але "Динамо" хотіло б отримати за свого вихованця як мінімум на п'ять мільйонів більше. Клуби готуються до торгів, які розпочнуться вже наступного місяця.

Також на Миколу претендує дортмундська "Боруссія", яка влітку оновить склад. Скаути німецької команди вже декілька років спостерігають за прогресом українця. Влітку "джмелі" спробують оформити його трансфер.

У сезоні-2023/2024 Шапаренко зіграв за "Динамо" 18 матчів. Він забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

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Футбол трансфери
Микола Шапаренко

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