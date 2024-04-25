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Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами

25 квітня 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами
Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик отримав привід для радості. Футболіст продемонстрував свої гастрономічні уподобання.

Довбик показав на своїй сторінці в Instagram страву, яка викликає заздрість у багатьох українців.

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Останнім часом Артем Довбик почав частіше ділитися з шанувальниками фотографіями, які можуть розповісти щось про особисте життя спортсмена. Нещодавно форвард збірної України показав свою дружину, а невдовзі опублікував ще один цікавий знімок.

Артем Довбик та його вечеря
Артем Довбик та його вечеря. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Шикарна вечеря Довбика

Футболіст "Жирони" не забуває про улюблені страви навіть в Іспанії. Артем позує за столом, на якому гордо лежить величезний шмат свіжого сала. Баночка хрону доповнює цей натюрморт, який може спричинити гостре почуття голоду.

"Ми вийшли на новий рівень підготовки перед матчами", — підписав Артем цю фотографію.

Артем Довбик із дружиною
Артем Довбик із дружиною. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбик залишається найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з футболу. У сезоні 2023/2024 форвард зіграв 30 матчів у Ла-Лізі, забив 18 голів та зробив п'ять результативних передач.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Артем Довбик
Жирона

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