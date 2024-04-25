Лунін назвав умову, за якої залишиться в Реалі

Андрій Лунін під час матчу за мадридський "Реал" Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього. Він готовий залишитись на "Сантьяго Бернабеу".

При цьому Лунін висунув важливу умову для продовження контракту з клубом, повідомляє Real Madrid Confidencial.

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У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін виграв конкуренцію за право стати основним воротарем "Реала". У такий спосіб 25-річний футболіст виконав свою мрію. Він зіграв за "королівський клуб" вже 27 матчів у всіх турнірах, у 12 із них не пропускав голи у свої ворота.

Чого Лунін хоче добитися від "Реала"

Воротар мадридської команди вимагав у керівництва клубу збільшення заробітної плати. Українець заробляє у "Реалі" менш як два мільйони євро і вважає, що настав час виправити ситуацію.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрій Лунін хоче заробляти в Мадриді стільки ж, скільки отримує Тібо Куртуа, у минулому головний голкіпер "Реала". Бельгієць, який пропустив майже весь сезон через травми, заробляє близько семи мільйонів євро.

Керівництву "Реала" не подобається ця вимога Луніна. Мадридський клуб може розглянути пропозиції щодо продажу Андрія. Контракт українця діє до літа 2025 року. На нього претендують "Баварія", "ПСЖ" та "Манчестер Юнайтед".

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