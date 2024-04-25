Забарний став одним із героїв перемоги Борнмута над Вулвергемптоном

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Paul Childs

Футбольний клуб "Борнмут" здобув важливу виїзну перемогу над "Вулвергемптоном". Захисник збірної України Ілля Забарний провів на полі весь матч.

Українець допоміг своїй команді не пропустити гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" на виїзді обіграв "Вулвергемптон". Команда, за яку виступає Ілля Забарний, забила гол на 37 хвилині, але у другому таймі залишилась у меншості. Це не завадило "вишням" здобути три очки.

Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters/Chris Radburn

Як зіграв Забарний

Український захисник звично провів на полі весь матч. Він п'ять разів перехопив м'яч, зробив 37 точних передач, двічі виграв боротьбу із суперником та зробив п'ять вдалих перехоплень м'яча. Наприкінці першого тайму Забарний не дозволив Раяну Аіт-Нурі пробити по воротах "Борнмута" із вигідної позиції після навісу з кутового.

Оцінки за матч "Вулвергемптон" — "Борнмут". Фото: скриншот WhoScored.

Ілля Забарний отримав від порталу WhoScored оцінку 7,0 за цей матч. Героєм поєдинку став партнер українця з оборони "Борнмута" Маркос Сенесі, якому поставили 8,2 бала.

Завдяки цій перемозі "вишні" опинилися на десятому місці у турнірній таблиці. Вже в неділю, 28 квітня, "Борнмут" зіграє вдома із "Брайтоном".

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