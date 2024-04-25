Забарный стал одним из героев победы Борнмута над Вулверхэмптоном

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Paul Childs

Футбольный клуб "Борнмут" одержал важную выездную победу над "Вулверхэмптоном". Защитник сборной Украины Илья Забарный провел на поле весь матч.

Украинец помог своей команде не пропустить гол, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 29 тура английской Премьер-лиги "Борнмут" на выезде обыграл "Вулверхэмптон". Команда, за которую выступает Илья Забарный, забила гол на 37 минуте, но во втором тайме осталась в меньшинстве. Это не помешало "вишням" завоевать три очка.

Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters/Chris Radburn

Как сыграл Забарный

Украинский защитник привычно провел на поле весь матч. Он пять раз перехватил мяч, сделал 37 точных передач, дважды выиграл борьбу с соперником и сделал пять удачных перехватов мяча. В конце первого тайма Забарный не позволил Райану Аит-Нури пробить по воротам "Борнмута" из выгодной позиции после навеса с углового.

Оценки за матч "Вулверхэмптон" — "Борнмут". Фото: скриншот WhoScored.

Илья Забарный получил от портала WhoScored оценку 7,0 за этот матч. Героем поединка стал партнер украинца по обороне "Борнмута" Маркос Сенеси, которому поставили 8,2 балла.

Благодаря этой победе "вишни" оказались на десятом месте в турнирной таблице. Уже в воскресенье, 28 апреля, "Борнмут" сыграет дома с "Брайтоном".

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